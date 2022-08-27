تحويل تأشيرة زيارة الأطفال 1444 “الجوازات السُّعُودية” توضح خطوات التحويل إلي إقامة دائمة

لقد صرحت المديرية العامة للجوزات عن توفر خدمة جديدة للأطفال الزوار في المملكة العربية السُّعُودية حيث أنه يمكن تحويل تأشيرة الزيارة للأطفال إلى إقامة دائمة، وذلك بشرط أن يكون لدي الوالدين إقامة نظامية، بالإضافة أيضًا أن هذه التأشيرة يمكن تجديدها عند الانتهاء منها بخطوات بسيطة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم المعلومات والتفاصيل.

تفاصيل تجديد تأشيرة الزيارة للأطفال الغير سُعُوديين

ونتابع معكم أهم التفاصيل عن هذه التأشيرة، وكيفية تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى أقامه، وفقًا لتصريحات المديرية العامة للجوزات بالمملكة العربية السُّعُودية، وجاءت التصريحات كالتالي:

صرحت الجوازات إمكانية تحويل التأشيرة الخاصة بالأطفال إلى إقامة “هُوِيَّة مقيم”، وذلك في حالة حصول الوالدين علي الإقامة النظامية.

كما أوضحت أن من تنطبق عليها هذه الخدمة الجديدة هم الأبناء الأقل من 18 سنة.

قد صرحت المديرية العامة للجوزات أنه مدة تمديد تأشيرة الزيارة للأسرة الغير سُعُودية لا تتجاوز 180 يوما.

وفي حالة التأخر عن تجديد تأشيرة الزيارة العائلية عن مدة ثلاث أيام فأنه يتم فرض غرامة في حالة انتهاء مدة سريانها.

كما أنه قد أشارت المديرية العامة للجوزات أنه يفضل تجديد تأشيرة الزيارة قبل انتهاء مدة سريانها بفترة، أو المغادرة منعا لتعرض لفرض الغرامة والمسألة القانونية.

كما وضحت المديرية أيضًا أن اختصاص تجديد، ومد فترة تأشيرة الزيارة بالسعودية هو من اختصاص وزارة الخارجية السُّعُودية.

رابط تجديد تأشيرة الزيارة للأطفال بالسعودية

نظرا لتساءل العديد من الأسر المقيمة بالسعودية عن كيفية تجديد تأشيرة الزيارة للأطفال والأسرة بالسعودية وطريقة تحويل زيارة الأطفال إلى إقامة، ولقد وضحت المديرية العامة للجوزات أنه يمكن التجديد عبر رابط منصة أبشر الإلكترونية بواسطة اتباع التالي: