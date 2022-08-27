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تحويل تأشيرة زيارة الأطفال 1444 “الجوازات السُّعُودية” توضح خطوات التحويل إلي إقامة دائمة

أمل ناجي

لقد صرحت المديرية العامة للجوزات عن توفر خدمة جديدة للأطفال الزوار في المملكة العربية السُّعُودية حيث أنه يمكن تحويل تأشيرة الزيارة للأطفال إلى إقامة دائمة، وذلك بشرط أن يكون لدي الوالدين إقامة نظامية، بالإضافة أيضًا أن هذه التأشيرة يمكن تجديدها عند الانتهاء منها بخطوات بسيطة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم المعلومات والتفاصيل.

تحويل تأشيرة زيارة الأطفال 1444

تحويل تأشيرة زيارة الأطفال 1444

تفاصيل تجديد تأشيرة الزيارة للأطفال الغير سُعُوديين

ونتابع معكم أهم التفاصيل عن هذه التأشيرة، وكيفية تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى أقامه، وفقًا لتصريحات المديرية العامة للجوزات بالمملكة العربية السُّعُودية، وجاءت التصريحات كالتالي:

  • صرحت الجوازات إمكانية تحويل التأشيرة الخاصة بالأطفال إلى إقامة “هُوِيَّة مقيم”، وذلك في حالة حصول الوالدين علي الإقامة النظامية.
  • كما أوضحت أن من تنطبق عليها هذه الخدمة الجديدة هم الأبناء الأقل من 18 سنة.
  • قد صرحت المديرية العامة للجوزات أنه مدة تمديد تأشيرة الزيارة للأسرة الغير سُعُودية لا تتجاوز 180 يوما.
  • وفي حالة التأخر عن تجديد تأشيرة الزيارة العائلية عن مدة ثلاث أيام فأنه يتم فرض غرامة في حالة انتهاء مدة سريانها.
    كما أنه قد أشارت المديرية العامة للجوزات أنه يفضل تجديد تأشيرة الزيارة قبل انتهاء مدة سريانها بفترة، أو المغادرة منعا لتعرض لفرض الغرامة والمسألة القانونية.
    كما وضحت المديرية أيضًا أن اختصاص تجديد، ومد فترة تأشيرة الزيارة بالسعودية هو من اختصاص وزارة الخارجية السُّعُودية.

تحويل تأشيرة زيارة الأطفال 1444

رابط تجديد تأشيرة الزيارة للأطفال بالسعودية

نظرا لتساءل العديد من الأسر المقيمة بالسعودية عن كيفية تجديد تأشيرة الزيارة للأطفال والأسرة بالسعودية وطريقة تحويل زيارة الأطفال إلى إقامة، ولقد وضحت المديرية العامة للجوزات أنه يمكن التجديد عبر رابط منصة أبشر الإلكترونية بواسطة اتباع التالي:

تحويل الزيارة الي اقامة

  • في البداية يقوم الشخص بالدخول على رابط منصة أبشر.
  • ثم يقوم الشخص بالتسجيل بحسابة الشخصي على الموقع بواسطة الاسم ورقم المرور.
  • من ثم يختار خدمة سداد من على الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر الإلكترونية.
  • وبعد ذلك يبدأ في إدخال البيانات الخاصة به، التي يتم طلبها على الموقع من الاسم وتاريخ تجديد التأشير، وغيرها من البيانات التي يتم طلبها.
  • لابد من التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.
  • في النهاية يمكن للشخص دفع رسوم تجديد التأشيرة بواسطة أي فرع بنكي قريب من مكان إقامته بالسعودية.
أمل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية


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