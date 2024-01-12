تحتفل ثمانية، الشبكة العربية البارزة للبودكاست في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحولها في عام 2024 إلى شركة تقنية إعلامية. هذا التحول يمكن صانعي المحتوى من إثراء الفضاء الرقمي بمحتوى مبتكر ومتنوع.

تحول ثمانية إلى قوة إعلامية تقنية

منصات متعددة وبرامج مشهورة: الإعلام الجديد لـ ثمانية

تقوم ثمانية، الفائزة بجوائز عديدة، بإنتاج برامج بودكاست مشهورة مثل فنجان وسقراط وسوالف بزنس. توفر الشركة أيضًا نشرات بريدية وأفلام وثائقية، وتصل إلى مئات الملايين من المشاهدين والمستمعين أسبوعيًا.

تجربة جديدة مع راديو ثمانية

يطلق تطبيق راديو ثمانية للهواتف المحمولة، الذي يمكّن صانعي المحتوى من بث برامجهم وتسويقها للجمهور، ويتيح لهم استيراد برامجهم من أي تطبيق للبودكاست. يهدف التطبيق إلى تحسين تجربة الاستماع وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين المستخدمين.

شبكة ثمانية الإعلانية: فرص لتحقيق الدخل

تسمح المنظومة الجديدة لـ ثمانية لصنّاع المحتوى بالانضمام إلى شبكتها الإعلانية، مما يسهم في تحقيق الدخل من محتواهم. تعمل الشركة على تعزيز التفاعل بين صنّاع المحتوى والمعلنين لبناء مجتمع قوي يدعم الإبداع والاستمرارية.

رؤية المستقبل والتحول الجديد

تأسست ثمانية في عام 2016 واستحوذت مجموعة SRMG على 51% من أسهمها في عام 2021. يعبر عبد الرحمن أبو مالح، مؤسس الشركة، عن حماسه لرحلة التحول، حيث تعمل ثمانية على توفير الأدوات اللازمة لصنّاع المحتوى للتركيز على الإبداع والمحتوى الممتاز.

ثمانية: رائدة في تكنولوجيا الإعلام العربي

ثمانية هي شركة سعودية رائدة في مجال تكنولوجيا الإعلام، تسعى لتحسين وتثرية المحتوى العربي على الإنترنت. تتنوع منتجاتها بين المقالات والنشرات البريدية والأفلام الوثائقية والبودكاست، مساهمة في تغيير ثقافة الصحافة في المجتمعات العربية.