تحميل تطبيق هنشقرستيشن للمناديب 1443 تطبيق يتيح خدمة توصيل الأطعمة للمنازل والعمل كمناديب لتوصيل الطعام في السعودية وبعض دول الخليج

سنتناول في هذا المقال طريقة تحميل تطبيق هنشقرستيشن للمناديب أو الراغبين في توصيل الطعام للمنازل، حيث أنه في الماضي عندما كنت ترغب في تناول وجبة طعام، كان عليك الذهاب لمحلات بيع الأطعمة، وكان هذا أمرًا صعبًا للغاية لبعض الأشخاص، وبعد مرور الوقت وفرت بعض المطاعم خدمات التوصيل للمنازل، ولكن استمرت المشكلة، حيث أن أرقام هواتف بعض من هذه المطاعم غير متوافرة، أو بسبب أن خدمة العملاء سيئة، ولكن في الآونة الأخيرة ظهر تطبيق يسمى هنقرستيشن، والذي قام بوضع حل لهذه المشكلة، سنوضح لكم في هذا المقال تفاصيل عن هذا التطبيق.

أهمية تحميل تطبيق هنقرستيشن بالنسبة للمناديب

تحميل تطبيق هنقرستيشن للمناديب هو أمر مهم وخصوصًا أنه يُعتبر من أفضل التطبيقات والبرامج التي يبحث عنها العاملون في مجال مندوب عمل، فيمكن العمل ضمن خدمات توصيل الطعام المنتشرة في المملكة العربية السعودية و بلاد الخليج العربي.

سنتعرف في هذا المقال على كيفية تحميل تطبيق هنقرستيشن للمناديب مجانا مع شرح الطريقة من أجل التسجيل في التطبيق، وذلك للحصول على فرصة عمل.

معلومات عن التطبيق

تطبيق هنقرستيشن أو ما يسمى بالإنجليزية HungerStation هو تطبيق من ضمن التطبيقات والبرامج للهواتف الذكية على آندرويد وآيفون.

حيث تعد منصة لطلب الطعام على الإنترنت في الوطن العربي وبالتحديد في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين وعدد آخر من بلاد الخليج العربي كدولة الكويت والإمارات وقطر.

كما أنه متاح على التطبيق أكثر من عشر آلاف مطعم يمكن لك طلب الطعام من هذا التطبيق والتوصيل حتى باب البيت، ستصلك الطلبية ويمكنك الدفع حينها، وطريقة توصيل الطعام في التطبيق سريعة للغاية وآمنة.

التطبيق يعد فرصة جيدة للعمل كمندوب من أجل توصيل طلبات الطعام، والتي توفرها الشركة، هذا ما توفره هنقرستيشن لخدمة العملاء.

كيفية التسجيل في تطبيق هنقرستيشن للعمل كمندوب

إليكم طريقة التسجيل من أجل الحصول على فرصتك للعمل، وهي كالتالي:

اذهب لزيارة الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت “من هنا “

ودك تصير ذيبان؟ هذه العبارة ستجدها في الواجهة الرئيسية على الموقع.

اختر المدينة من بين المدن المعروضة، وذلك بالنقر على السهم في الصفحة.

اضغط على (سجل الآن) بعد اختيار مدينتك في السعودية.

أكمل إدخال بياناتك من أجل الاستمرار والتي من بينها الاسم الأول، واسم العائلة، والجوال.

حدد الجنسية، وهل أنت مواطن أم مقيم.

اختر نوع العمل، سواءً كان دوماً كاملًا أو جزئي.

اكتب الاسم باللغة الإنجليزية (على أن يكون مطابقًا للهوية الوطنية أو جواز السفر).

اضغط على (سجل الآن).

سيتم نقلك لصفحة لكي تقوم برفع المستندات التالية:

صورة الهوية الوطنية (صورة الإقامة)، على أن تكون سارية المفعول.

صورة رخصة القيادة سارية المفعول.

استمارة سارية المفعول.

تفويض على المركبة في حال ان لم تكن أنت المالك لها.

اقرار بأن عمر المركبة لا يتجاوز 10 سنوات.

اقرار أن الشخص يملك هاتف ذكي، يكون يعمل بنظام آندرويد أو آيفون iOS، وذلك لكي يتمكن من تحميل التطبيق، واستخدامه للوصول للعملاء وتلقي الطلبات اليومية للطعام.

اضغط في الأسفل مباشرة على خيار (حسناً)، وذلك للبدء في رفع المستندات ضوئياً على الموقع، من أجل إكمال التسجيل.

حدد الجنسية والحالة الاجتماعية، وتاريخ الميلاد.

أضف الرقم المسجل في STC Pay في حال التوافر.

ابدأ في إرفاق الأوراق والصور وذلك بالضغط على زر (ارفق ملف).

اضغط على زر (إرسال) وستظهر لك رسالة أنه قد اكتمل طلبك.

شروط التسجيل في هنقرستيشن سائق

لكى تتمكن من التسجيل في تطبيق هنقرستيشن وتعمل به يجب ان يتوافر لديك بعض الشروط لكي يتم قبولك بسهولة وبشكل عام، هي شروط بسيطة جداً ومن السهل أن تتوافر في معظم الاشخاص، وهي تتمثل في التالي:

يجب أن تكون عندك رخصة قيادة.

يجب أن تكون لديك سيارة أي نوع، فلا يشترط نوع معين أو موديل معين، ويمكنك أن تحصل على قرض للسيارة ان لم يكن عندك سيارة.

يشترط أيضاً أن يكون لديك هاتف ذكي، ويكون يعمل بنظام آندرويد او IOS، وذلك قبل التوجه للتقديم للعمل مع هنقرستيشن .

تحميل تطبيق هنقرستيشن للسائق، حيث يستخدم للتواصل بين السائق والعملاء.

رابط مباشر لتحميل تطبيق هنقرستيشن للمناديب 1443

التطبيق متوفر على الأجهزة المحمولة، التي تعمل بنظامي آندرويد وآيفون.

يمكن الحصول عليه وتثبيته بواسطة المتاجر الرسمية في كل من جوجل بلاي ستور للاندرويد، وآب ستور آيتونز على الآيفون العامل بنظام iOS.

تحميل هنقرستيشن للاندرويد

رابط تحميل هنقرستيشن للايفون

كل ما عليك فعله هو الضغط على الرابط المعروض أمامكم، ومن ثم النقر على زر تثبيت iNSTALL، ذلك للبدء في تحميل البرنامج على هاتفك الذكي من أجل البدء في التسجيل في تطبيق HungerStation للعمل كمندوب.

كما يمكن تحميله عن طريق المتجر جوجل بلاي “من هنا “

أسباب قفل حسابك في هنقرستيشن

في حال تم قفل حسابك فيكون ذلك بسبب عدم توفر شنطة أو بسبب استخدام دراجة نارية او عدم امتلاك تصريح للتجول، يرجى اتباع الخطوات الآتية لحل هذه المشاكل:

إذا كان سبب غلق الحساب هو ( دراجة نارية )، فعليك توفير ما يثبت استخدامك للسيارة.

إذا كان سبب غلق الحساب هو ( عدم امتلاك شنطة )، فيرجى التواصل مع الدعم، وذلك لأخذ أرقام نقاط التوزيع، وتوثيق امتلاكك لشنطة حرارية، وشراء شنطة حرارية في حال عدم توفر الشنطة المطابقة للمعايير.

اذا كان سبب غلق حسابك هو ( عدم امتلاك تصريح )، فيرجى إكمال جميع المعلومات المطلوبة في الصفحة الشخصية بطريقة صحيحة، مع تطبيق شروط العمل الجديدة، وفقًا للإجراءات الاحترازية.

توجيهات حكومية لضمان استمرارك بالعمل مع هنقرستيشن

يمنع تماما القيام بالتوصيل باستخدام الدراجات النارية، وذلك لمخالفتها للنظم الحكومية، فسيتم ايقاف المندوب وتطبيق مخالفة مالية تقدر ب 5000 ريال سعودي.

يجب قياس درجة حرارة الجسم لكل مندوب توصيل يوميا قبل البدء بالعمل، مع الامتناع عن العمل في حال وجود ارتفاع درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي والاحتفاظ بسجل يثبت فحص درجات الحرارة و أن تكون مطابقة للشروط.

في حال لم تقم بالعمل لمدة ثلاثين يومًا متصلة سيتم إنهاء عقدك مع الشركة بشكل نهائي.

في حال قيامك برفض عدد ثلاث طلبات في فترة العمل ( الشفت ) سنقوم بالتحويل لحالة التطبيق إلى Break لمدة يوم كامل.

في حال إتمامك أقل من 15 طلبا في مدة 7 أيام سيتم الإقفال لحسابك لمدة أسبوع.

مميزات تطبيق هنقرستيشن

واجهة التطبيق سهلة إلى حد ما في التعامل، فلن تحتاج لوقت طويل لكي تتعلمها.

يوفر التطبيق خدمة سريعة للعملاء.

يحل مشكلة صعوبة التواصل بالمطاعم المختلفة.

يوجد في التطبيق أكثر من ٧٠ منطقة و سوق في المملكة العربية السعودية، وكذلك في البحرين مما يوفر أماكن أكثر للطلب.

أيضًا يشمل التطبيق عددًا كبيرًا من المطاعم وبهذا تكون قائمة الاختيارات المعروضة كبيرة، فلا يضطر الفرد للاختيار بين مجموعة محددة من المطاعم.

قائمة الاختيارات تتضمن المأكولات العربية و القهوة المأكولات الأمريكية و المشويات و المأكولات الإيطالية أو المأكولات السريعة.

يوجد وسائل دفع متنوعة، فيوجد الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو كاش ويوجد أكثر من طريقة يمكنك أن تختار منها ما تحب.

التطبيق مجاني تماما، ويمكنك تحميله على جهاز الموبايل الخاص بك، كما يمكنك طلب الاوردر أيضًا على الهاتف بدون الاتصال.

يمكنك أن تستخدم التطبيق طيلة اليوم وطوال أيام الأسبوع، على مدار الأربعة وعشرين ساعة، استخدم التطبيق في أي وقت بدون تكلفة.

مميزات العمل كمندوب في هنقرستيشن

من مميزات العمل كمندوب في هنقرستيشن أنه يعتبر عمل حر ويختار المندوب بنفسه الأوقات التي يرغب في العمل فيها بحرية تامة.

يمكن للمندوب أن يعمل بجانب الوظيفة الأصلية في أوقات فراغه، ويستخدم سيارته كربح إضافي وكزيادة للدخل.

كما أنه اذا كانت سيارته قديمة فيمكن العمل عليها على عكس المواقع الأخرى التي تطلب سيارة حديثة، كما أنه عمل مناسب لمن لا يستطيع أن يلتزم بمواعيد حضور ثابتة.

طريقة استخدام التطبيق لطلب الطعام

يتم استخدام تطبيق هنقرستيشن بطريقة سهله للغاية، فكل ما عليك هو أن تحدد المطعم الذي تود الطلب منه.

ثم تختار الوجبة وتطلبها، عند ذلك يظهر الطلب عند المطعم عن طريق جهاز يتعلق بطلبات هذا التطبيق، وبعد ذلك يذهب المندوب للمطعم ويقوم بتوصيل الطلب إليك.

يمكنك التواصل مع الدعم في حال وجدت مشكلة في الطلب.

شروط العمل الجديدة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية

يجب تسجيل حساب جديد عن طريق إحدى الشركات الوكيلة وإصدار التصاريح من خلالها.

يجب استخدام الكمامات والقفازات الطبية في فترة العمل.

يجب القيام بتعقيم جميع الأدوات المستخدمة في عملية توصيل الطلب.

يجب الانتباه لترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين الأفراد وعدم المصافحة نهائياً.

يجب عدم التزاحم في المطاعم والمراكز التجارية.

توفير رقم مسجل في STC PAY.

على كل مستخدم أن يقوم بالتأكد من تحديث جميع بياناته في الصفحة الشخصية.

وفي الختام نكون قد تحدثنا عن تحميل تطبيق هنقرستيشن للمناديب، ومميزاته وطريقة التسجيل في التطبيق، والتفاصيل المتعلقة بذلك، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.