تحمل 1246 طن مساعدات.. السعودية ترسل أكبر سفينة مساعدات في العالم لإغاثة غزة

في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة لإغاثة الشعب الفلسطيني، قامت المملكة العربية السعودية اليوم السبت بإرسال أكبر سفينة مساعدات في العالم إلى قطاع غزة.

وتحمل السفينة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عدد 300 حاوية كبيرة تزن أكثر من 1246 طنا من المساعدات، منها 200 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية، و100 حاوية أخرى تضم حليبا مجففا للأطفال والمواد الغذائية الأساسية وأيضا المواد إيوائية الإغاثية.

وتعد تلك السفينة أكبر سفينة مساعدات تم تسييرها لإغاثة الفلسطينيين في الأزمة الحالية، حيث تفوق حمولتها ما قد تنقله عدد 30 طائرة إغاثة.

وتأتي تلك المساعدات في إطار الدور الكبير الذي تقوم به المملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وأكد الدكتور عبد الله الزهراني مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بجدة، إن السفينة تبحر لميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، ومن ثم إلى ميناء رفح في قطاع غزة، حيث سيتم تفريغها وتوزيعها على أهلنا في غزة.

إستمرار الجسر الجوي

وأضاف أن مركز الملك سلمان للإغاثة سيستمر في تسيير الجسر البحري لإغاثة الشعب الفلسطيني، حيث تبلغ قيمة المساعدات.

وأعرب الزهراني عن أمله أن تساهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.