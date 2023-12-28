تحسن ملحوظ في معدلات البطالة في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2023

تحسنت نسبة البطالة الإجمالية في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2023 وذلك وفقًا للبيانات الرسمية التي تم نشرها يوم الخميس.

وقد بلغ معدل البطالة الإجمالي 5.1٪ مما يشير إلى زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وقد انخفضت بنسبة 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.

تحسن ملحوظ في معدلات البطالة في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2023

وقد أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين في الربع الثالث بلغ 8.6٪ مقارنة بنسبة 8.3٪ في الربع السابق ولكنها لا تزال أقل من نسبة 9.9٪ المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقد انخفض معدل مشاركة السعوديين في سوق العمل بشكل طفيف بنسبة 0.1 نقطة مئوية حيث بلغت نسبة المشاركة 51.6٪ وهو انخفاض بنسبة 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.

وانخفض معدل العمالة السعودية في السكان بنسبة 0.2 نقطة مئوية حيث بلغت نسبة العمالة 47.2٪ مقارنة بالربع الثاني من نفس العام وانخفاضًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.

ومع ذلك فقد شهد معدل مشاركة الإناث السعوديات في سوق العمل ارتفاعًا بنسبة 0.6 نقطة مئوية حيث بلغت نسبة المشاركة 35.9٪ وارتفع معدل العاملات في السكان بنسبة 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 30.1٪.

وقد ارتفع معدل البطالة بين السعوديات إلى 16.3٪ مقارنة بنسبة 15.7٪ في الربع الثاني ومع ذلك ظلت أقل من نسبة 20.5٪ في الربع الثالث من العام السابق.

ويشكل العمال الأجانب أكثر من 40٪ من إجمالي السكان في السعودية وفقًا لأحدث التعداد السكاني، ويتطلب غالبيتهم عقود عمل للعيش في المملكة.

وقد أظهرت البيانات أيضًا أن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا نسبيًا بين السعوديين لكنه يشهد تحسنًا تدريجيًا على مر الأشهر.

وتعتبر الحكومة السعودية قضية البطالة أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها، وتعمل على تنفيذ عدد من الإصلاحات والمبادرات لتعزيز فرص العمل وتشجيع المواطنين على العمل في القطاعات غير النفطية.

ومن بين هذه المبادرات التي تم اتخاذها يشمل تطوير قطاعات مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا، وتعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة.

كما تركز الحكومة السعودية على تطوير المهارات وتأهيل الشباب لمواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة.

كما أظهرت النتائج المتعلقة بمؤشرات سوق العمل للربع الثالث من عام 2023 للسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساسي (25 و 54 عاًما) ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية حيث بلغ 68.2% واستقرا ر معدل المشتغلين إلى السكان عند 62.8%.

وفي المقابل فقد ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 7.9% بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام.

وفيما يخص السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاًما فأكثر فقد أظهرت مؤشرات سوق العمل في الربع الثالث من عام 2023م انخفاضا في معدل المشتغلين إلى السكان، ومعدل المشاركة في القوى العاملة مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام.