تحرك عاجل من المرور بشأن قائد المركبة المتهور الذي ظهر في محتوى مرئي مخالف

تعاملت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية بسرعة كبيرة، مع قائد المركبة المتهور الذي استعرض بالمركبة وتم تصويره بمقطع فيديو تم تداوله على العديد من موقع التواصل الاجتماعي، حيث حذر المرور من تلك الأفعال التي قد تعرض قائدي المركبات وآخرين للخطر وربما الموت، وناشدت الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة، والنشرات الإرشادية لعدم الوقوع في الغرامة المالية أو السجن.

الإدارة العامة للمرور تضبط قائد المركبة

قام مرور منطقة جازان بضبط قائد المركبة الذي ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة خطيرة وهى مخالفة التفحيط، وناشدت الجميع بعدم القيام بمثل تلك الأفعال التي ليس لها أي فائدة سوى الاستعراض وتعريض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر على الطرقات.

وأضافت الإدارة العامة للمرور من خلال منشور هام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن قائد المركبة عرض سلامته وسلامة الآخرين للخطر، وعلى الفور تم ضبط قائد المركبة وإحالته إلى الهيئة المرورية من أجل تطبيق العقوبات النظامية بحقة، وذلك بعد وقوعه في مخالفة خطيرة حذرت مننها الإدارة قبل ذلك في العديد من التحذيرات التالية التي تم نشرها على الموقع الرسمي لها تويتر سابقاً وإكس حالياً.

ما هو التفحيط؟

يعرف نظام المرور السعودي التفحيط على أنه قيادة مركبة بشكل متهور عن عمدن وذلك دون أي سبب مشروع، يحيث تُحدث الإطارات الخاصة بالمركبة صوتاً نتيجة الزحف يميناً أو يساراً، أو من خلال الالتفات حول نفسها خلال عملية السير للخلف أو الأمام، ويكون ذلك من خلال قوة محركها أو من خلال مكابحها أو ناقل الحركة فيها، ويكون ذلك من أجل الاستعراض.

المرور يعرف التفحيط على أنه

أنه قيادة مركبة بتهور وبشكل غير منتظم عمدًا، ودون سبب مشروع؛ بحيث تُحدث الإطارات صوتًا مع جعلها تقوم بالزحف يمينًا أو يسارًا، أو تلتف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف؛ باستخدام قوة محركها أو مكابحها، أو ناقل الحركة فيها؛ لأجل الاستعراض.

عقوبة مخالفة التفحيط

أولاً: يُعاقب مرتكب التفحيط في المرة الأولى بالمملكة العربية السعودية:

حجز المركبة 15 يومًا

وغرامة 20 ألف ريال.

أخيراً يُحال للمحكمة المختصة للنظر في عقوبة السجن في حقه.

ثانياً: يعاقب في المرة الثانية

حجز المركبة لمدة شهر.

وغرامة 40 ألف ريال.

ثم يُحال للمحكمة المختصة للنظر في عقوبة السجن بحقه.

ضبط مرور منطقة جازان قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة التفحيط، معرضًا سلامته وسلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.#المرور_السعودي pic.twitter.com/lWhLVWOMKW — المرور السعودي (@eMoroor) December 24, 2023

ثالثاً: يعاقب في المرة الثالثة: