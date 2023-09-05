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تحرك عاجل من الأمن العام بشأن قائد مركبة ظهر بمحتوى مرئي مخالف في الرياض

أحمد مرسي

أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، أنه تم ضبط قائد المركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة، وقد ظهر في الفيديو أن قائد المركبة خالف بالوقوف في منتصف الطريق، وهى تعد مخالفة قوية يعاقب عليها القانون السعودي، وناشدت الجميع بعدم المخالفة وتعريض حياة الجميع للخطر.

الإدارة العامة للمرور تضبط قائد مركبة يرتكب مخالفة

شارة الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بخلفية من السيارات _ مصدر الصورة: عاجل

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مرور الرياض يضبط قائد مركبة ظهر بمحتوى مرئي وهو يرتكب مخالفة في الرياض

ضبط قائد مركبة يرتكب مخالفة

عندما قام قائد المركبة بالوقوف في منتصف الطريق، أدى ذلك إلى عرقلة حركة السير، وبالتالي فإن هذا الشخص عرض حياة الآخرين للخطر، وقد جاء ذلك من خلال الصفحة الرسمية للإدارة العامة للمرور عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الإدارة العامة للمرور تضبط قائد مركبة يرتكب مخالفة
شعار  الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية _ مصدر الصورة: عاجل السعودية

أكملت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، أنه تم إحالة هذا الشخص إلى الهيئة المرورية، لما تسبب به من خطر على حياة المواطنين، وذلك لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

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والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور تسعى دائماً، إلى حماية جميع المواطنين الموجودين في المملكة العربية السعودية من أي خطر قد يهدد حياتهم،كما أنها تقوم بالرد على جميع الاستفسارات من قبل المواطنين على الموقع الرسمي لها عل موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتلبية جميع حاجات المواطنين.

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أحمد مرسي

محرر صحفي مصري بموقع نجوم مصرية،- حاصل على بكالوريوس تربية نوعية قسم إعلام تربوي- متابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع.

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