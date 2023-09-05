تحرك عاجل من الأمن العام بشأن قائد مركبة ظهر بمحتوى مرئي مخالف في الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، أنه تم ضبط قائد المركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة، وقد ظهر في الفيديو أن قائد المركبة خالف بالوقوف في منتصف الطريق، وهى تعد مخالفة قوية يعاقب عليها القانون السعودي، وناشدت الجميع بعدم المخالفة وتعريض حياة الجميع للخطر.

شارة الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بخلفية من السيارات _ مصدر الصورة: عاجل

ضبط قائد مركبة يرتكب مخالفة

عندما قام قائد المركبة بالوقوف في منتصف الطريق، أدى ذلك إلى عرقلة حركة السير، وبالتالي فإن هذا الشخص عرض حياة الآخرين للخطر، وقد جاء ذلك من خلال الصفحة الرسمية للإدارة العامة للمرور عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أكملت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، أنه تم إحالة هذا الشخص إلى الهيئة المرورية، لما تسبب به من خطر على حياة المواطنين، وذلك لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

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🎥 مرور منطقة الرياض يضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرضًا حياة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.#المرور_السعودي pic.twitter.com/8Asiq2JhdM — المرور السعودي (@eMoroor) September 5, 2023

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور تسعى دائماً، إلى حماية جميع المواطنين الموجودين في المملكة العربية السعودية من أي خطر قد يهدد حياتهم،كما أنها تقوم بالرد على جميع الاستفسارات من قبل المواطنين على الموقع الرسمي لها عل موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتلبية جميع حاجات المواطنين.