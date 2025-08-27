تحرك حكومي حازم في الرياض.. حملات تفتيشية تكشف مخالفات وتغلق منشآت على الفور

شنت الجهات الرقابية بالرياض حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت غير النظامية أسفرت عن إغلاق أكثر من عشرة لاونجات مخالفة لمعايير الصحة والسلامة العامة والأنظمة المقررة، كما أكدت السلطات استمرار مثل هذه الحملات الرقابية؛ لضمان التزام جميع المنشآت بالقوانين وحماية المواطنين والمقيمين من المخاطر المحتملة حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود رقابية مستمرة لضبط المخالفات وتطبيق الأنظمة بشكل صارم في العاصمة وتعزيز بيئة آمنة ومنظمة للجميع.

حملات رقابية مكثفة على المقاهي

استمرت الحملة الرقابية المكثفة التي تنفذها أمانة منطقة الرياض على المقاهي ومحال تقديم المشروبات في العاصمة حيث أسفرت الجولات منذ بدايتها عن إغلاق أكثر من عشرة “لاونجات” مخالفة لمعايير الصحة والسلامة والأنظمة البلدية، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لهذه المنشآت المغلقة حيث وضعت على أبوابها إشعارات رسمية بإغلاقها مما يعكس جدية الرقابة وتطبيق الأنظمة بشكل صارم.

كما تأتي هذه الجهود الرقابية التي تشارك فيها الجهات المختصة بأمانة الرياض في إطار حملات مكثفة تهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان التزام جميع المنشآت بالقوانين والاشتراطات البلدية والصحية المعتمدة بما يضمن بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

كذلك فقد أسفرت هذه الحملات عند انطلاقها الأسبوع الماضي عن ضبط 26 مخالفة تهدد الصحة العامة في عدد من محال تقديم المشروبات، كما نتج عنها إغلاق منشأتين على الفور بعد رصد مخالفات جسيمة فيهما مما يؤكد استمرارية الجولات الرقابية وتطبيق الإجراءات النظامية بشكل صارم على المخالفين.

تحرك حكومي بعد بلاغات المواطنين المتكررة

أوضحت أمانة منطقة الرياض في بيانها السابق أن هذه الحملة الرقابية جاءت بعد جولات تفتيشية مكثفة وتلقي عدد من البلاغات عبر تطبيق “مدينتي” من المواطنين والمقيمين والتي أشارت إلى وجود مخالفات متكررة في عدد من المقاهي ومحال تقديم المشروبات، ومن أبرز المخالفات التي تم رصدها مثل؛ تدني مستوى النظافة في بعض المنشآت، بالإضافة إلى تشغيل عمالة بدون شهادات صحية معتمدة فضلاً عن ممارسات أخرى قد تؤثر مباشرة على سلامة المستهلكين، كما أكدت الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تطبيق النظام بشكل صارم لحماية صحة المواطنين والمقيمين من أي مخاطر محتملة.