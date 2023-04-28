تحذير هام من “الأرصاد”: أمطار غزيرة وأتربة على الرياض

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن هطول أمطار غزيرة على أجزاء معينة من الرياض، ونوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع.

سقوط أمطار في السعودية

أكد المركز الوطني، أن سقوط الأمطار تشمل بعض المناطق التي منها “الأفلاج، وادي الدواسر، السليل” وتستمر حتى غدٍ السبت، في حين أنه كان هناك بعض المناطق التي تأثرت بالحالة الجوية اليوم الجمعة داخل منطقة الرياض وجدة وغيرهم من المدن الأخرى.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وأشار المركز إلى أن الحالة تكون مع رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الكثير من مناطق نجران وعسير والباحة، والرياض، وغيرها من المناطق التي تأثير بتلك الحالة داخل مدن المملكة العربية السعودية، في حين تنشيط الرياح السطحية كانت على مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف.

تحذير من الدفاع المدني

وفي الوقت ذاته شدد الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية إلى أخذ الحذر من سقوط أمطار غزيرة تستمر لعدة أيام متواصلة، ومن الضروري الابتعاد عن أماكن تجمع المياه وكذلك المستنقعات المائية والأودية والسدود التي توجد في بعض المناطق.