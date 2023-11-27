تحذير هام: السفارة السعودية في جورجيا تنبه المواطنين السعوديين الموجودين هناك من خطر العواصف البحرية وتدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة

أصدرت السفارة السعودية في جورجيا تحذيراً هاماً للمواطنين المتواجدين في البلاد، حيث أفادت بأن السلطات الجورجية قد دعت السكان إلى توخي الحذر نظراً لاقتراب عواصف بحرية من السواحل الغربية للبلاد، وتشير التقارير إلى أن هذه العواصف قد تصل إلى قوة 8 درجات، مما يشكل خطراً على سلامة الأفراد والممتلكات.

علم السعودية وعلم جورجيا وشعار السفارة السعودية في جورجيا–المصدر: حساب السفارة السعودية في جورجيا، على منصة X–تم تعديلهن

وأوضحت السفارة أن السلطات المحلية قد حذّرت من تجول الأشخاص بالقرب من المناطق الساحلية، وذلك نظراً لتساقط الأمطار الغزيرة وانهيارات الثلوج وحدوث العواصف في مناطق مختلفة من البلاد، وفي ضوء ذلك، ناشدت السفارة جميع المواطنين السعوديين الموجودين في جورجيا بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة والامتثال لتعليمات السلامة التي أصدرتها السلطات المحلية.

دعت السلطات الجورجية السكان إلى الامتناع عن التجول بالقرب من المناطق الساحلية بسبب اجتياح عواصف بحرية لغرب جورجيا بقوة ٨ درجات، وأخذ الحيطة والحذر بسبب هطول أمطار غزيرة، وحدوث عواصف وانهيارات ثلجية في مناطق مختلفة. pic.twitter.com/HOCvyl3Y2d — السفارة السعودية في جورجيا- KSA Embassy in Georgia (@KSAembassyGOE) November 27, 2023

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود أي طارئ أو حالة طوارئ، يُمكن التواصل على الرقم المخصص للسفارة السعودية في جورجيا، وهو 995598033300+، للحصول على المساعدة اللازمة.

لذا تدعو السفارة جميع المواطنين المتواجدين في جورجيا الى أخذ الحيطة والحذر والامتثال لتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية. وفي حالة وجود طارئ لا قدر الله التواصل فوراً على الرقم:995598033300+ — السفارة السعودية في جورجيا- KSA Embassy in Georgia (@KSAembassyGOE) November 27, 2023

يأتي هذا التحذير من السفارة السعودية في إطار حرصها على سلامة ورفاهية المواطنين السعوديين المتواجدين في الخارج، وتعكس التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية في جورجيا الجهود المبذولة للتصدي للظروف الجوية القاسية والحفاظ على سلامة الجميع.

يُعتبر هذا التحذير السفاري بشأن العواصف البحرية في جورجيا نداءً هاماً للمواطنين السعوديين لتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة المحلية، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة أفرادهم وممتلكاتهم خلال هذه الفترة الجوية الصعبة.