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تحذير هام: السفارة السعودية في جورجيا تنبه المواطنين السعوديين الموجودين هناك من خطر العواصف البحرية وتدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة

منير محمد علي

أصدرت السفارة السعودية في جورجيا تحذيراً هاماً للمواطنين المتواجدين في البلاد، حيث أفادت بأن السلطات الجورجية قد دعت السكان إلى توخي الحذر نظراً لاقتراب عواصف بحرية من السواحل الغربية للبلاد، وتشير التقارير إلى أن هذه العواصف قد تصل إلى قوة 8 درجات، مما يشكل خطراً على سلامة الأفراد والممتلكات.

السفارة السعودية في جورجيا تحذر المواطنين السعوديين الموجودين هناك من العواصف البحرية وتدعو للامتثال لتعليمات السلامة

علم السعودية وعلم جورجيا وشعار السفارة السعودية في جورجيا–المصدر: حساب السفارة السعودية في جورجيا، على منصة X–تم تعديلهن

وأوضحت السفارة أن السلطات المحلية قد حذّرت من تجول الأشخاص بالقرب من المناطق الساحلية، وذلك نظراً لتساقط الأمطار الغزيرة وانهيارات الثلوج وحدوث العواصف في مناطق مختلفة من البلاد، وفي ضوء ذلك، ناشدت السفارة جميع المواطنين السعوديين الموجودين في جورجيا بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة والامتثال لتعليمات السلامة التي أصدرتها السلطات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود أي طارئ أو حالة طوارئ، يُمكن التواصل على الرقم المخصص للسفارة السعودية في جورجيا، وهو 995598033300+، للحصول على المساعدة اللازمة.

يأتي هذا التحذير من السفارة السعودية في إطار حرصها على سلامة ورفاهية المواطنين السعوديين المتواجدين في الخارج، وتعكس التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية في جورجيا الجهود المبذولة للتصدي للظروف الجوية القاسية والحفاظ على سلامة الجميع.

يُعتبر هذا التحذير السفاري بشأن العواصف البحرية في جورجيا نداءً هاماً للمواطنين السعوديين لتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة المحلية، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة أفرادهم وممتلكاتهم خلال هذه الفترة الجوية الصعبة.

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منير محمد علي

صحفي متميز ومحاسب ماهر، لديّ خبرة واسعة في العديد من المواقع الإلكترونية والطابعات الرائدة، حيث قمت بتطوير وتحرير محتوى ذكي وجذاب في مجالات متنوعة.

ملتزم بالابتكار والتميز، وأعمل بشغف للحفاظ على جودة وتميز المحتوى الذي أقدمه، مهتم بالأخبار والأحداث الجارية، دائماً على اطلاع بكل جديد في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والثقافة.

بالإضافة لعملي ككاتب صحفي، محاسب متفانٍ وذو خبرة واسعة في مجال المالية والمحاسبة، قمت بإعداد التقارير المالية وتحليل الأرقام بدقة واحترافية.

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