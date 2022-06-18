تحذير من الأرصاد السعودية .. طقس شديد الحرارة يبدأ من الأحد ويستمر لهذا التاريخ

أصدر اليوم المركز الوطني للأرصاد الجوية من خلال صفحته الرسمية على موقع تويتر، تحذير من خلال توقعات حالة الطقس ليوم الأحد، حيث أعلن المركز عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تلامس الـ50 درجة مئوية على بعض المناطق بالمملكة، وطالب المركز الجميع بضرورة توخي الحذر والالتزام بجميع التوجيهات الصادرة من أجل سلامتهم خلال هذه الموجة الحارة التي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

موجة حارة تضرب المملكة وتستمر حتى الأربعاء

وكانت حالة الطقس قد شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية، وجاءت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت لتؤكد ذلك، حيث جاء في تقرير الأرصاد السعودية استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، وقد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين تشهد المنطقة الشرقية رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، تتسبب في انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وقد يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة القصيم ونجران.

🛑من الغد إلى الأربعاء موجة حارة تلامس فيها بعض مناطق #المملكة الـ(٥٠) درجة مئوية بمشيئة الله.

نأمل من الجميع توخي الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من أجل سلامتكم.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/YLDPLksEdk — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) June 18, 2022

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت

أظهرت توقعات المركز الوطني للأرصاد لدرجات الحرارة اليوم ارتفاع ملحوظ على بعض المناطق، حيث سجلت منطقة حفر الباطن أعلى درجة حرارة، بعد أن بلغت العظمى بها 47 درجة، بينما جاءت مدينة السودة لتسجل أقل درجة حرارة، بعد أن بلغت العظمى بها 26 درجة في حين وصلت الصغرى إلى 15 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم بجميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية.