تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة على العرضيات وأتربة على تبوك
أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن بعض الظواهر الجوية المتغيرة، اليوم الثلاثاء، على بعض مناطق المملكة، وطالب المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.
فأصدر المركز تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على محافظة العرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، مع شبه انعدامٍ في الرؤية.
وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية تبدأ ـ بمشيئة اللّٰه تعالى ـ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
الإنذار الأحمر – #منطقة_مكة_المكرمة – #العرضيات
للتفاصيل https://t.co/JhtNipNsGT #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/Oq4sT3YzoR
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 26, 2023
أتربة ورياح على تبوك
كما حذر المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها، تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية لتصل إلى مدى من 3 إلى 5 كم على مدينة تبوك.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة اللّٰه تعالى ـ حتى الساعة الـ 8 مساءً.
الإنذار الأصفر – #منطقة_تبوك – #الوجه #أملج
للتفاصيل https://t.co/tkwylPP7uA #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/Bt7Kl2U86g
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 25, 2023
حالة الطقس المتوقعة على #المملكة اليوم #الثلاثاء 2023/9/26م
#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/ebNIz4V9b7
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 26, 2023
أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على #المملكة اليوم #الثلاثاء 2023/9/26م
#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/I6q3v1o0nz
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 26, 2023
حالتا #البحر_الأحمر و #الخليج_العربي اليوم #الثلاثاء 2023/9/26م
#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/0yxtfudJqp
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 26, 2023