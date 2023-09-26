تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة على العرضيات وأتربة على تبوك

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن بعض الظواهر الجوية المتغيرة، اليوم الثلاثاء، على بعض مناطق المملكة، وطالب المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

أصدر المركز تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على محافظة العرضيات ـ واس

فأصدر المركز تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على محافظة العرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول، مع شبه انعدامٍ في الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة المطرية تبدأ ـ بمشيئة اللّٰه تعالى ـ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

أتربة ورياح على تبوك

كما حذر المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها، تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية لتصل إلى مدى من 3 إلى 5 كم على مدينة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة اللّٰه تعالى ـ حتى الساعة الـ 8 مساءً.