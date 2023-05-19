تحذير من اشتداد واتساع رقعة الأمطار الرعدية على المملكة

شدد خبر الطقس في المملكة العربية السعودية من اتساع كبير في رقعة الأمطار الرعدية المتوقعة خلال الأيام المقبلة لتشمل عددًا من مناطق المملكة.

ووفقًا لـ “طقس العرب” فإن أخر تحديد للخرائط الجوية تُشير بأنه تشتد الاضطرابات الجوية على بعض المناطق في المملكة، وقد توقع خبراء الطقس أن تتهيأ الفرصة لسقوط الأمطار من الظهر إلى نهاية اليوم الجمعة لتكاثر السحب الركامية.

السعودية: تجدد الأمطار الرعدية على مناطق عِدّة من المملكة عطلة نهاية الأسبوعhttps://t.co/BsDAcGeUAW — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) May 19, 2023

وأوضح الخبراء، أن ذلك يكون على مرتفعات شرق جازان وكذلك منطقة عسير والباحة ومكة إلى منطقة المدينة المنورة، هذا وترافق كل هذه السحب بهطول كبير في من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصاحبة لحدوث عواصف رعدية.

وأكد خبر الطقس في المملكة العربية السعودية، أن تمتد سقوط الأمطار في بداية النهاية مأخوذة ببعض السُحب الركامية في منطقة الرياض بما فيها العاصمة والشرقية.