تحذير عاجل من موجة برد قارسة يصاحبها ضباب وأمطار والمسند “إحذروا وترقبوا”

حذر عقيل العقيل المختص بالأرصاد الجوية، من موجة باردة خلال نهاية الأسبوع الجاري تضرب أنحاء المملكة العربية السعودية، وأشار العقيل إلى أن موجة البرد الحالية ليست الأخيرة، مؤكداً وجود موجات أخرى قبل نهاية الشتاء، وأضاف أن الشتاء ما زال في بدايته، وأن درجات الحرارة سوف تبدأ في الإنخفاض مرة أخرى نهاية الأسبوع الحالي، وتوقع سقوط أمطار بالمناطق الشمالية، وسوف تكون هذه الأمطار خفيفة ومتفرقة.

تحذير من موجة برد قارسة نهاية الأسبوع الحالي

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور عبد الله المسند الأستاذ بجامعة القصيم والمتخصص في المناخ، أن درجات الحرارة سترتفع تدريجياً خلال الأسبوع الجاري، ثم تبدأ في الإنخفاض مرة أخرى نهاية الأسبوع.

وأضاف المسند في عدة تدوينات له عبر صفحته الخاصة بتويتر أن الموجة الباردة التي ستشهدها المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع ستكون شبيهة بالموجة الحالية ولن تكون أشد أو أقل منها، محذراً من أجواء قارسة البرودة وبالأخص في المناطق الشرقية والشمالية.

توقعات الوطني للأرصاد لحالة الطقس

كما أوضح الدكتور عبد الله المسند أن درجات الحرارة ما زالت أقل من معدلاتها الطبيعية مقارنةً بنفس التوقيت من العام الماضي، وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى وجود تغيرات في حالة الطقس آخر الأسبوع الجاري، مع نشاط للرياح التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مع تكون ضباب على عسير ونجران والباحة، وأمطار خفيفة بالمناطق الشرقية والشمالية وستبقي الأجواء شديدة البرودة.

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