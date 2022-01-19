تحذير عاجل من مرض يصيب الأطراف وينتشر في البرد الشديد والمسند “انتبهوا واحذروا”

حذر الدكتور عبد الله المسند الأستاذ السابق في جامعة القصيم السعودية والمتخصص في المناخ، من مرض ينتشر في مثل هذه الأجواء الباردة والتي تتدنى فيها درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت درجات الحرارة خلال الأيام الحالية بالمملكة العربية السعودية إلى 6 درجات تحت الصفر مما جعل مياه الآبار في بعض المدن تتجمد.

المسند يحذر من مرض عضة البرد

وأشار المسند إلى أن هذا المرض يسمى بعضة البرد أو “قضمة الصقيع”، وهذا المرض يصيب الأطراف، مثل الأنف والوجه واليدين والقدمين، وفي بعض الحالات الشديدة قد يؤدي إلى البتر، وهناك بعض الفئات الأكثر إصابة بهذا المرض الشتوي، ومنهم كبار السن.

⚠️في مثل هذه الظروف الجوية قارسة البرودة، ودرجات حرارة متدنية، مع نشاط للرياح السطحية، وعندما يتعرض الإنسان للبرد لفترة طويلة، فقد يُصاب بمرض قَضْمَةُ الصقيع أو #عضة_البرد، خاصة في الأطراف كالأصابع والأنف والأذن والوجه بشكل عام، حيث تضعف الدورة الدموية في تلك المواضع من الجسم؛ pic.twitter.com/LqsuYDpRzT — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) January 18, 2022

وأشار أستاذ المناخ الدكتور عبد الله المسند إلى أن مرض عضة البرد يتسبب في ضعف الدورة الدموية بأصابع اليدين أو القدمين أو الأنف والوجه بشكل عام، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة وفقدان الإحساس، وفي بعض الأحيان يتغير لون الجلد للون الأسود.

الفئات الأكثر عرضة لمرض قضمة الصقيع

وأشار إلى أن الفئات الأكثر إصابة بهذا المرض الشتوي هي.

الأطفال.

مرضى السكر.

المدخنين.

كبار السن.

ولذا وجه المسند بارتداء الجوارب وقفازات اليد أثناء الخروج في البرد الشديد وخاصةً في الساعات المتأخرة من الليل أو في الصباح الباكر.

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