تحذير عاجل من مرض يصيب الأطراف وينتشر في البرد الشديد والمسند “انتبهوا واحذروا”

إسلام عوض

حذر الدكتور عبد الله المسند الأستاذ السابق في جامعة القصيم السعودية والمتخصص في المناخ، من مرض ينتشر في مثل هذه الأجواء الباردة والتي تتدنى فيها درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت درجات الحرارة خلال الأيام الحالية بالمملكة العربية السعودية إلى 6 درجات تحت الصفر مما جعل مياه الآبار في بعض المدن تتجمد.

تحذير عاجل من مرض يصيب الأطراف وينتشر في البرد الشديد والمسند "انتبهوا واحذروا"

المسند يحذر من مرض عضة البرد

وأشار المسند إلى أن هذا المرض يسمى بعضة البرد أو “قضمة الصقيع”، وهذا المرض يصيب الأطراف، مثل الأنف والوجه واليدين والقدمين، وفي بعض الحالات الشديدة قد يؤدي إلى البتر، وهناك بعض الفئات الأكثر إصابة بهذا المرض الشتوي، ومنهم كبار السن.

وأشار أستاذ المناخ الدكتور عبد الله المسند إلى أن مرض عضة البرد يتسبب في ضعف الدورة الدموية بأصابع اليدين أو القدمين أو الأنف والوجه بشكل عام، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة وفقدان الإحساس، وفي بعض الأحيان يتغير لون الجلد للون الأسود.

الفئات الأكثر عرضة لمرض قضمة الصقيع

وأشار إلى أن الفئات الأكثر إصابة بهذا المرض الشتوي هي.

  • الأطفال.
  • مرضى السكر.
  • المدخنين.
  • كبار السن.

تحذير عاجل من مرض يصيب الأطراف وينتشر في البرد الشديد والمسند "انتبهوا واحذروا" 1 19/1/2022 - 2:54 م تحذير عاجل من مرض يصيب الأطراف وينتشر في البرد الشديد والمسند "انتبهوا واحذروا" 2 19/1/2022 - 2:54 م

ولذا وجه المسند بارتداء الجوارب وقفازات اليد أثناء الخروج في البرد الشديد وخاصةً في الساعات المتأخرة من الليل أو في الصباح الباكر.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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