تحذير عاجل من سفارة السعودية لجميع المواطنين المقيمين في دولة الكويت

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت، عن تحذير عاجل لجميع المواطنين المقيمين في الدولة.

علم السعودية- المصدر: صحيفة تواصل

وأكدت سفارة المملكة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه يجب على جميع المقيمين في دولة الكويت من سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء قبل السفر خارج البلاد.

تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر خارج الكويت،و سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة،أو تطبيق سهل،أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية https://t.co/dk1ESILHhD — السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) September 5, 2023



وأشارت السفارة، إلى أنه يمكن القيام بسداد جميع المديونيات السابقة عبر تطبيق الوزارة، أو من خلال تطبيق سهل، إضافة إلى إمكانية السداد عبر المكاتب الموجود بالمنافذ البرية والجوية.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت مؤخرًا عن تفعيل قرار تحصيل جميع المديونيات المستحقة على جميع الأجانب لدى وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، قبل خروجهم من دولة الكويت، ابتداء من يوم الجمعة الماضية الموافق 1 سبتمبر 2023.