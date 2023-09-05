أخبار السعودية

تحذير عاجل من سفارة السعودية لجميع المواطنين المقيمين في دولة الكويت

مصطفى شاهين

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت، عن تحذير عاجل لجميع المواطنين المقيمين في الدولة.

سفارة السعودية في الكويت

علم السعودية- المصدر: صحيفة تواصل

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وأكدت سفارة المملكة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه يجب على جميع المقيمين في دولة الكويت من سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء قبل السفر خارج البلاد.


وأشارت السفارة، إلى أنه يمكن القيام بسداد جميع المديونيات السابقة عبر تطبيق الوزارة، أو من خلال تطبيق سهل، إضافة إلى إمكانية السداد عبر المكاتب الموجود بالمنافذ البرية والجوية.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت مؤخرًا عن تفعيل قرار تحصيل جميع المديونيات المستحقة على جميع الأجانب لدى وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، قبل خروجهم من دولة الكويت، ابتداء من يوم الجمعة الماضية الموافق 1 سبتمبر 2023.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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