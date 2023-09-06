تحذير عاجل من السفارة السعودية في إسطنبول لجميع المواطنين

حذرت السفارة السعودية في مدينة إسطنبول، جميع المواطنين بضرورة الحذر من السيول والفيضانات التي زادت بشكل كبير في بعض المناطق، وأصابت العديد من الأشخاص.

سيارة تغرق في الفيضانات- المصدر: صحيفة اليوم

وشددت السفارة في بيان لها عبر حسابها على “إكس”، من ضرورة اتباع جميع التعليمات التي تُعلنها السلطات المحلية بشأن هذه الفيضانات الناتجة من الأمطار، مؤكدة أنه في حالة وجود حالات طوارئ يمكن التواصل على “00905309552120، 00966920033334”.

تودالقنصليةتنبيه جميع المواطنين والمواطنات الموجودين بمدينةاسطنبول بتوخى الحيطةوالحذرمن الفيضانات التي أصابت بعض المناطق التى أعلنت عنهاالولايةبسبب الأمطار

وتأمل من الجميع اتباع تعليمات السلطات المحليةبهذا الشأن.

وفي حالات الطواريءيمكن التواصل مع القنصليةعلى الأرقام المبينةأدناه: pic.twitter.com/hFlRnhwFDh — القنصلية في اسطنبول🇸🇦 (@KSAconsulateTR) September 6, 2023



يذكر أن تم العثور على شخصان وفُقد 4 آخرون نتيجة العواصف الرعدية الشديدة في غرب تركيا، وفقًا لما تم نقله عن مسؤولون أمس الثلاثاء.

ولا تزال عمليات البحث عن الـ 4 المفقودين في ولاية قرقلر إيلي غربي قرب الحدود اليونانية وبلغاريا.