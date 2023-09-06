أخبار السعودية

تحذير عاجل من السفارة السعودية في إسطنبول لجميع المواطنين

مصطفى شاهين

حذرت السفارة السعودية في مدينة إسطنبول، جميع المواطنين بضرورة الحذر من السيول والفيضانات التي زادت بشكل كبير في بعض المناطق، وأصابت العديد من الأشخاص.

سيارة تغرق في الفيضانات

سيارة تغرق في الفيضانات- المصدر: صحيفة اليوم

وشددت السفارة في بيان لها عبر حسابها على “إكس”، من ضرورة اتباع جميع التعليمات التي تُعلنها السلطات المحلية بشأن هذه الفيضانات الناتجة من الأمطار، مؤكدة أنه في حالة وجود حالات طوارئ يمكن التواصل على “00905309552120، 00966920033334”.


يذكر أن تم العثور على شخصان وفُقد 4 آخرون نتيجة العواصف الرعدية الشديدة في غرب تركيا، وفقًا لما تم نقله عن مسؤولون أمس الثلاثاء.

ولا تزال عمليات البحث عن الـ 4 المفقودين في ولاية قرقلر إيلي غربي قرب الحدود اليونانية وبلغاريا.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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