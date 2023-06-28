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تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الساعات المقبلة

مصطفى شاهين

حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية من استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق مختلفة اليوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وفقًا لما نوضح لكم في السطور التالية.

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن الطقس الساعات المقبلة

أكد المركز الوطني أن نشاط الرياح السطحية والمثيرة تكون على عدة مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية منها “بدر- ينبع- الباحة- الحجرة- فرعة- غامد- عسير- العرين- بيشة- تثليث” وغيرها من محافظات مكة المكرمة والرياض.

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- صورة 1 - تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الساعات المقبلة - صورة 2 - تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الساعات المقبلة - صورة 3 - تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الساعات المقبلة

وأوضح المركز أن الحالة المتوقعة اليوم تحد من الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج لتشمل الأجزاء الساحلية من مناطق “جدة- رابغ- القنفذة- الليث” وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وفي سياق سابق أطلق المركز الوطني للأرصاد المرحلة الثانية من خطة أعمال الحج بالمراقبة على أجواء الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات “بمنى والمسجد الحرام”.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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