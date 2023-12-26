تحذير صريح من محامِ: استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب والتشهير قد يصل إلى السجن 5 سنوات

قدم المحامي السعودي سعيد القرني تحذيرًا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التشهير والتلاعب، مؤكدًا أن ذلك يعرض الفاعل لعقوبات قانونية.

صورة معبرة عن الذكاء الاصطناعي - مصدر الصورة: القاهرة الإخبارية

وأوضح القرني خلال مداخلته في برنامج “الراصد” بفضائية “الإخبارية”، أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات في حال ثبت استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الجرائم المعلوماتية.

وأشار إلى أن أي انتهاك لحقوق المؤلف، سواء كان صوتيًا أو مرئيًا أو مكتوبًا، يتمتع بالحماية بموجب قانون حماية المؤلف في المملكة، وسيتم تطبيق عقوبات مناسبة على المخالف في حالة ثبوت الجريمة والتعمد، سواء كانت تشهيرًا أو تمت عبر وسائط معلوماتية.