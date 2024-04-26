تحذير خطير من وزارة الحج للراغبين في أداء مناسك الحج حول العالم

يستعد ملايين المسلمين حول العالم لأداء مناسك الحج، وتبدأ معظم الشركات السياحية إستعدادتها واستقبال الأوراق للراغبين في زيارة المملكة لاداء المناسك.

تحذير خطير من وزارة الحج

وفي هذا السياق قام مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة بتوجيه تحذير شديد اللهجة للراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي يتم الكشف عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، مؤكدة أن القدوم لإداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة “نسك حج” للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

وقال المصدر أن وزارة الحج والعمرة رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.

وفي هذا الإطار أكدت وزارة الحج والعمرة، على أهمية الجهود التي تقوم بها الهيئة العليا للحج والعمرة، في جمهورية العراق، بالتعاون مع السلطات العراقية حيث تم القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، كما تقدر الجهود المبذولة من الدول كافة في محاربة هذه الظاهرة غير النظامية.

تجدر الإشارة إلى ان الوزارة في وقت سابق أصدرت بيان قالت فيه أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات.

الجدير بالذكر أن الوزارة تراقب وبشكل مستمر، إعلانات هذه الشركات والحملات الوهمية، وتأمل تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والعمل على الحد من ظاهرة الحج بلا تصريح، وتطالب الجميع الحصول على المعلومات الرسمية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة وعبر قنواتها في الشبكات الاجتماعية المختلفة.