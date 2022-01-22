عاجل| تحذير جديد من الأرصاد السعودية للمواطنين والمقيمين حتى الأسبوع المقبل

أجواء شديدة البرودة تضرب جميع أنحاء المملكة، انخفضت معها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بعض المناطق، وسط تحذيرات مستمرة من قبل المركز الوطني للأرصاد من استمرار تلك الموجة خلال الأسبوع القادم على الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، لافتة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصُغرى تويتر من تأثر معظم مناطق المملكة بكتلة باردة آخرى يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ابتداءً من الأربعاء القادم، وهو ما يحتم ارتداء الملابس الثقيلة جدًا وعدم الخروج إلا للضرورة.

الأرصاد وحالة الطقس

كما توقعت الأرصاد استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة على مناطق شمال ووسط المملكة، كما أن درجات الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على شمال المملكة خلال الأسبوع الأول من الدراسة الذي يبدأ من الغد 23 حتى 27 يناير 2022م، ويصاحب تلك الأجواء نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق المملكة بصفة خاصة حتى نهاية الأسبوع.

موجة شديدة البرودة

كما أشار المركز إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تبقى السماء غائمة، كما لم يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك، أي أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار بجابن انخفاض درجات الحرارة، في الوقت الذي توقع فيه “عبدالعزيز الحصيني” خبير الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، أن تكون ذروة الموجة الباردة الساعات المقبلة على عدة مناطق، وأن فرص سقوط الأمطار ليس بالكبير.

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أما عن أكثر المناطق المتأثرة بالموجة شديدة البرودة، فقد أشار الحصيني إلى مناطق الرياض، والقصيم، وشمال وغرب المنطقة الشرقية، وشرق الغربية، مع بقاء الموجة الباردة على الشمالية مع فرصة تشكل الصقيع عليها، في الوقت الذي حذر فيه الدفاع المدني المواطنين من ضرورة اتباع الإرشادات والابتعاد عن مخرات السيول وبطون الأودية.