تحذير المرور السعودي: أشياء تجنب وضعها بالسيارة في الصيف

قدمت الهيئة العامة للمرور السعودي تزامنا مع حلول موسم الحرّ تحذير عن أشياء لا يجب تركها في السيارة خلال الصيف. وهذه النصائح موجهة لكل السائقين في المملكة العربية السعودية، وقد وجهتها لهم حرصا منها على سلامتهم هم ومرافقيهم أيضا، ومن الضروري أن يلتزم أصحاب السيارات بكل التعليمات تفاديا لحدوث أي نوع من المشاكل في هذه الفترة.

أشياء لا يجب تركها في السيارة خلال الصيف

هناك قائمة أشياء لا يجب تركها في السيارة خلال الصيف حسب ما وضعته الإدارة العامة للمرور في المملكة، وقد جاءت على النحو الآتي:

كل العطور مهما كان نوعها

أنابيب الغاز والعبوات باختلاف أحجامها

بالإضافة إلى بطاريات السيارة وبنوك الطاقة المخصصة

الولاعات بأنواعها

البطاريات المعرضة للانفجار

لا يجب ترك المأكولات لفترة طويلة بالسيارة

تفادي وضع الأكياس البلاستيكية بالسيارة عند اشتداد الحرارة

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن لكل الراغبين في الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية القيام بذلك من خلال اتباع ما يلي من الخطوات:

الدخول مباشرة إلى منصة أبشر على الإنترنت

الذهاب إلى خيار أبشر أفراد بعد ظهور نافذة منبثقة أخرى يذهب إلى خدمة المعلومات عليه أن ينقر على طلب مخالفة مرورية يتوجب عليه أن يكتب كل البيانات المطلوبة في النافذة الخاصة بالطلب أخيرا ينتظر للحظات حتى تعلن المنصة عن كل ما يتعلق بالمخالفة المرورية المرتكبة.

مخالفات مرورية قيمتها من 300 و 500 ريال سعودي

في حال لم يتم استخدام مقاعد مخصصة للأطفال بالسيارة

رمي النفايات ومخلفات السيارة في الشارع

انتهاء صلاحية رخصة القيادة

إصدار ضوضاء عالية في السيارة، سواء كان هذا صوت السيارة أو صوت أشخاص

ترك الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 10 سنوات وحدهم في السيارة.

نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع أشياء لا يجب تركها في السيارة خلال الصيف من أجل ضمان السلامة، والذي قدمته الهيئة العامة للمرور السعودي، كما ذكرنا لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات، وأنواع المخالفات التي تصل قيمتها إلى 300 و500 ريال سعودي.