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تحذير أمني للمواطنين والمقيمين والوافدين.. السجن 6 أشهر وغرامات مالية والترحيل لكل ناقل مخالف

أسماء صبري

أصدرت إدارة الأمن العام تحذيرًا حاسمًا بشأن تبعات نقل الأشخاص إلى مناطق الحج دون التصريح اللازم.

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أشارت الإدارة إلى أن المتورطين في هذا النشاط غير القانوني يُعرضون أنفسهم لعقوبات قاسية تصل لسجن لفترة تصل إلى ستة أشهر.

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بالإضافة إلى ذلك، نوهت إدارة الأمن على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر لعقوبة الناقلين في القانون، إذ سيتم فرض غرامات مالية بحقهم تصل إلى 50,000 ريال عن كل شخص يتم نقله بطريقة مخالفة، وتتضاعف هذه الغرامات بناءً على عدد الأشخاص المنقولين بشكل غير قانوني.

من جهة أخرى، أوضحت الإدارة أن الناقل يعرض لنفسه لعقوبات إضافية تشمل طلب مصادرة وسيلة النقل عن طريق حكم قضائي، وفي حال كان الناقل من الوافدين، فسيتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من دخول المملكة لفترات محددة وفقًا للأنظمة.

في هذا السياق، دعا الأمن العام الجمهور بمن فيهم المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج والعمرة. كما حث على اليقظة تجاه الحملات المضللة المتعلقة بالحج والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه من خلال الاتصال بالأرقام الطارئة (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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