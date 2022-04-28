تحذير .. أمطار وبرد وسيول تصاحبها رياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية تقريره لحالة الطقس المتوقعة اليوم بالمملكة، وأكد البيان أن حالة الطقس الممطر من المتوقع أن تستمر بمشيئة الله على العديد من المناطق، هذه الحالة التي تعيشها المملكة منذ عدة أيام، والتي صاحبها العديد من الظواهر الجوية مثل جريان السيول وتساقط البرد، بالإضافة إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.

حالة الطقس اليوم بالسعودية

وطبقاً لتقرير توقعات الأرصاد، من المتوقع أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات البرد، والتي يصاحبها جريان للسيول والرياح النشطة على أجزاء من مناطق نجران، والباحة، وعسير، وجازان، ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

بينما تشهد مناطق تبوك والجوف، والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية، هطول للأمطار الرعدية ونشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية، مع فرصة لتكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب السعودية.

حالة المواني والملاحة البحرية

بالنسبة للبحر الأحمر، من المتوقع أن يتأثر برياح جنوبية إلى جنوبية غربية تصل سرعتها في بعض الأجزاء منه إلى 50 كم/ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج فيه بين نصف متر في الشمال والوسط، إلى ثلاثة أمطار في الجنوب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والوسط، ومتوسط إلى مائج في الجنوب.

أما الخليج العربي فيتأثر برياح شمالية شرقية، وتصل سرعة الرياح إلى 30 كم/ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، وحالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالسعودية

تشهد المملكة درجات حرارة متوسطة على أغلب الأنحاء وفيما يلي عرض لدرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة بجميع مدن المملكة.