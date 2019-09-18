تحديد إجازة اليوم الوطني السعودي 1441هـ واحتفالات ضخمة في الذكرى الـ89

إجازة اليوم الوطني السعودي.. تمر علينا هذه الأيام الذكرى التاسعة والثمانين على تأسيس المملكة العربية السعودية، وتحديدًا يوم الثالث والعشرين من سبتمبر أيلول، ذلك اليوم الذي يرجع للعام 1932 عندما استطاع الملك عبدالعزيز آل سعود لتوحيد مملكتي نجد والحجاز، وأعاد تسميتها للمملكة العربية السعودية نسبةً للأسرة الحاكمة، فأصبح يوم عيد وطني يحتفل به السعوديين حكومةً وشعبًا.







إجازة اليوم الوطني السعودي

وعن موع إجازة اليوم الوطني السعودي، فقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وفقًا لبيان رسمي للحكومة السعودية على موقع التدوينات الصغرى تويتر، بأنه تقرر رسميًا منح العاملين بالحكومة والقطاع الخاص إجازة رسمية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر أيلول المقبل، إلا أن الاحتفالات الرسمية والشعبية ستبدأ من الخميس 19 سبتمبر 2019 – 20 محرم 1441 هـ , حتى الاثنين 23 سبتمبر – 24 محرم.







احتفالات ضخمة في اليوم الوطني

ومن المرتقب أن تشهد المملكة الرعبية السعودية خلال اليوم الوطني التاسع والثمانين، احتفالات ضخمة ومراسم كبرى، بدأت مراسمها تظهر على الشوارع الرئيسية التي تزينت بالأعلام واللافتات وبدأت السيارات والمارّة في إطلاق صفاراتهم ابتهاجًا بهذا اليوم، كما أقدمت الشركات والمولات الضخمة مثل هايبر وبندا وغيرها التخفيضات.







اليوم الوطني Saudi National Day

يأتي هذا في الوقت الذي عقد فيه مركز التواصل الحكومي اجتماعه الدوري الخامس والعشرون للبرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية، وناقش الاجتماع تغطية فعاليات اليوم الوطني 89 للمملكة، واستعرض بالتنسيق مع الهيئة العامة للترفيه أنشطتهما المزمع إطلاقها احتفالاً بهذا اليوم.