رابط تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر 2022 بالخطوات

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والبشرية عن تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر، حيث تقوم الوزارة بتقديم الكثير من الخدمات المتنوعة إلى المواطنين السعوديين، وقد ازدادت مؤشرات البحث مؤخرا حول كيفية التسجيل في حساب المواطن من خلال منصة أبشر بهدف الاستفادة من الدعم، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي تقوم بتقديم الدعم إلى المواطنين ويعتبر الهدف الرئيسي من إطلاقه، هو تحقيق التنمية المستدامة والعمل على زيادة المساواة والانتعاش الاقتصادي داخل المملكة.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

يتمكن المواطنين من تحديث حساب المواطن من خلال منصة أبشر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع برنامج حساب المواطن من خلال هذا الرابط.

اختيار أيقونة اتصال، ثم الضغط على زر نعم.

القيام بتسجيل الدخول من خلال الضغط على زر صفحة تسجيل الدخول الوطنية.

ادراج البيانات التي يتم طلبها والتي تتمثل في اسم المستخدم و كذلك رقم المعرف.

ادخال كلمة المرور الخاصة بحساب المستخدم على منصة أبشر.

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

ادخال رمز تفاصيل الطلب، ثم الضغط على زر نفذ التغيير.

النقر على زر Tab ثم الضغط على اقبل الالتزام.

ثم اختيار أيقونة حفظ المتواجدة في القائمة.

خطوات انشاء حساب المواطن 1443

أعلن برنامج حساب المواطن عن خطوات عمل حساب جديد بعد فتح التسجيل مجددا بأمر ملكي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن.

اختيار زر تسجيل الدخول، ثم ادراج جميع البيانات التي يتم طلبها والتي تتضمن المعلومات الشخصية.

ثم النقر على زر التحقق المتواجد في القائمة.

ادراج الرمز الذي تم إرساله عال الهاتف.

في حال كان المستخدم يعول أحد الأفراد من اسرته، فيجب أن يقوم بإدخال المعلومات الخاصة بهم وكذلك الراتب الشهري.

يرجى الانتظار حتى يتم التحقق من حالة الحساب، ثم الضغط على زر مراجعة الطلب.

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يهدف إلى تقوية النمو الاقتصادي داخل البلاد والعمل على سد الفجوة التي حدثت نتيجة التطورات والتوسعات التي حدثت في البلاد خلال الأعوام الماضية، والتي من المؤكد أن تكون أثرت على بعض الأسر.