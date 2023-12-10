تحديث منصة “بيانات السعودية” وإضافة مؤشرات جديدة لها

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط، الستار عن قيامها بإضافة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الجديدة لمنصة بيانات السعودية، التي ترصد وتجمع أحدث البيانات الاقتصادية والاجتماعية من المصادر الموثوقة، وتقدمها بطرق تصويرية وتفاعلية، مما يسهّل على المستخدمين فهم عموميات وتفاصيل المشهد الاقتصادي في المملكة.

شعار منصة بيانات السعودية _ مصدر الصورة: سكاي نيوز

جاء هذا في سياق تخطيط الوزارة لمواصلة تطوير منصة “بيانات السعودية” التي تم إطلاقها مؤخراً، وتهدف لأن تكون المرجع الموحد للبيانات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

الإضافات المقررة

وتضمنت الإضافات التي كشف عنها الوزارة، مؤشرات محلية تشمل مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة، ومؤشر والرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومؤشر مديري المشتريات إضافة إلى العديد من الإحصاءات النقدية: عرض النقود (M3)، وأسعار الإقراض، والإقراض للقطاع العام، والإقراض للقطاع الخاص، والودائع البنكية، والائتمانات المصرفية.

وكذلك جاء في الإضافات مؤشرات إضافية مثل تلك التي تغطي القطاع الخارجي والتجارة الدولية بما في ذلك ميزان الحساب الجاري، وميزان الحساب المالي، وميزان الحساب الرأسمالي، وتحويلات العاملين .

وتسعى الوزارة من خلال المنصة وعبر التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030.

تجدر الإشارة إلى أن منصة بيانات السعودية دشنت بشكل تجريبي في سبتمبر 2023، وتشمل المنصة مؤشرات اقتصادية واجتماعية رئيسية، مع إمكانية استعراض المستخدمين المؤشرات على المستوى المملكة والمناطق، وتتطلع الوزارة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال عرض البيانات باستخدام وسائط مرئية وتفاعلية أكثر تقدمًا، مع إصدار منشورات دورية تتضمن شروحات تحليلية للمهتمين، ويمكن الوصول للمنصة من خلال الرابط التالي: .

ماهي منصة بيانات السعودية ؟

هي منصة سعودية تم إطلاقها بشكل تجريبي، لتكون المرجع الموحد للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة؛ ستقدم المنصة خلال مرحلة الإطلاق التجريبي نظرة مقربة على أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية .

وتعتبر هذه المنصة بمثابة منصة إلكترونية موحدة لعرض وتحليل أحدث البيانات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمملكة ومناطقها بطرق تصويرية وتفاعلية من مصادر محلية وعالمية موثوقة، بما يساهم في تسهيل فهم المشهد الاقتصادي بالمملكة، وتمكين القطاعين العام والخاص لاتخاذ أفضل القرارات.

ويمكن أن نختصر هذه الأهداف في تسهيل الوصول للبيانات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني بما يناسب توجهات رؤية 2030.

وتهدف وزارة التخطيط السعودية لتطوير الخدمات التي تقدمها المنصة خلال المراحل المقبلة عن طريق توسيع نطاق البيانات لتشمل بيانات على مستوى القطاعات الاقتصادية المتنوعة.