تحديث حساب المواطن برقم الهوية والإفصاح عن الدخل 1444

أصبح تحديث حساب المواطن إجراء هام يجب على كل مستفيد من الدعم تنفيذه بواسطة البوابة الإلكترونية؛ هذا ما أكد عليه برنامَج حساب المواطن الجديد، وأكد أيضًا على أهميته في استمرار صرف الدعم المقرر في الموعد المحدد لكل دفعة مستحقة، ومن ضمن التحديث الإفصاح عن الدخل الشهري، بأنواعه ومصادره؛ لما له من تأثير كبير على حالة الأهلية والاستحقاق، ثم أن عدم تحديث البيانات والإفصاح عنها يتسبب في تطبيق العقوبة المقررة في المادة 20.

تحديث حساب المواطن

بيّن حساب المواطن طريقة تحديث البيانات عبر البوابة الإلكترونية، كما في الخطوات الآتية:

في البداية يبحث المستخدم عن رابط حساب المواطن ثم يفتحه. يضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

يكتب اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة السر.

ثم يكتب رمز صورة التحقق كما هو موجود بالشكل.

يضغط على تسجيل الدخول، ثم ينتقل إلى تبويب تفاصيل الطلب.

يبدأ في تحديث البيانات التي بحاجة إلى تغيير، سواء بيانات التابعين أو الدخل الشهري أو الحساب البنكي وغيرها.

يضغط على حفظ في النهاية.

الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

أوضح البرنامَج عبر الحساب الرسمي له كيفية الإفصاح عن الدخل، التي هي نفس خطوات تحديث حساب المواطن السابقة، ولكن يزيد عليها، أن ينتقل المستخدم في تفاصيل الطلب إلى صفحة الدخل الشهري، ثم يعدل بيانات الدخل، ويفصح عن إجمالي الدخل الشهري الذي يحصل عليه من كافة المصادر، التي منها:

الراتب الشهري.

النشاط التجاري.

العوائد من الأصول العقارية والأعمال الحرة.

الدعم الذي يحصل عليه المشترك في أحد البرامج الداعمة كحافز وساند وغيرها.

حساب الموطن دخول

تحديث حساب المواطن والاستعلام برقم الهوية كذلك تقديم اعتراض إلى غيره من الخِدْمَات الإلكترونية، لا يتم دون دخول حساب المواطن، وقد وفر البرنامج إمكانية دخول حساب المواطن بطريقتين؛ أحدهما برقم الهُوِيَّة، والأخرة عن طريق نفاذ، كالتالي:

يفتح المستفيد رابط بوابة حساب المواطن. يضغط على تسجيل الدخول، ثم يختار الدخول عن طريق نفاذ. يكتب اسم المستخدم وكلمة المرو. يكتب رَقَم التحقق الكائن في الصورة المتوفرة ثم يضغط على تسجيل الدخول. تظهر شاشة رمز التأكيد، يسجله من رسالة الجوال ثم يضغط على متابعة.

إلى هنا تكون انتهت خطوات دخول حساب المواطن، وأصبح أمام المستفيد كافة الخِدْمَات التي يوفرها البرنامَج للمستفيدين، ولكن يجب العلم أنه في حالة عدم تغيير البيانات فلا يلزم تحديث حساب المواطن، وأن التحديث يكون في خلال 15 يوم من تاريخ التغيير فقط.