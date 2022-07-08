كيفيه تحديث بيانات حساب المواطن 2022

حرصت المملكة العربية السعودية عبر وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية أن تقدم إلى عملائها الكثير من الخدمات التي تعمل على رفع كفاءة المواطنين ويعتبر حساب المواطن من إحدى المساعدات التي أطلقها المملكة العربية السعودية وأعلن حساب المواطن عن ضرورة تحديث حساب المواطن منعًا لانقطاع المساعدة عن المستفيد ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كيفية تحديث حساب المواطن.

كيفية تحديث حساب المواطن

أكد حساب المواطن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات الصغيرة على ضرورة تحديث البيانات عبر حساب المواطن وذلك لأنه لم يتبقى سوى القليل على موعد الصرف وفي حالة عدم التحديث سيت إيقاف الدعم واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات التي تتبع من أجل تحديث حساب المواطن:-

أولًا يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن .

. بعد ذلك يتم كتابة كلًا من اسم المستخدم مع كلمة المرور ورمز التحقق من أجل التأكد من سلامة البيانات التي قد تم إدخالها وبعد ذلك يتم النقر على أمر تسجيل الدخول.

القيام بالنقر على اختيار الطلبات ثم يتم تعديل الطلب على الفور.

يتم تعديل كافة البيانات بأكملها بما تحتوي عليه من الحالة الاجتماعي مع الدخل وكافة البيانات الوظيفية مع الحساب البنكي.

بعد ذلك يتم النقر على أمر حفظ التعديلات ثم بعد ذلك يتم إرسال الطلب.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

يتم التسجيل في حساب المواطن بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:-