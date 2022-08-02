خطوات تحديث بيانات حساب المواطن 1444 وفق التعديلات الأخيرة لاستمرارية الدعم

قدم أحد المواطنين شكوى انقطاع الدعم عنه بعدما كان مؤهل الحصول على حساب المواطن فما السبب؟ وذلك عبر مواقع التواصل تويتر عبر الصفحة الرسمية للبرنامج، فيما جاء رد خدمة العملاء بضرورة تحديث البيانات وإرفاق المستندات التي تشمل التعديلات الأخيرة والتي تتضمن استيفاء الشروط وإثبات الاستقلالية للفرد المستقل أو (الأعزب) والتي تشمل الوثائق (صك ملكية -عقد إيجار موحد باسم المستفيد – إثبات سكن حكومي أو جامعي أو من سكن إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية)، وفي وقت سابق لفت البرنامج التوضيح الفرق بين معايير الأهلية ومعايير الاستحقاق وقال: أن شروط الأهلية تتضمن الجنسية السعودية وضوابط المعلومات وتوافقها مع الجهات المعنية، بينما يتم احتساب الاستحقاق وفق إجمالي الدخل وعدد أفراد الأسرة والتابعين وأعمارهم وذلك حسب الشروط المحددة منذ بدء البرنامج.

ما هي المصادر المالية التي لا يتم احتسابها ولا تؤثر على الدعم؟

في وقت سابق أوضح حساب المواطن أمور عديدة تم طرحها من قبل المستفيدين، وذلك من خلال التفاصيل كاملة عبر رابط⇐ المصادر المالية التي لا تحتسب ولا تؤثر على دعم حساب المواطن وتوضيح آخر بشأن الحساب البنكي في حال إن كان غير نشط.

تحديث بيانات حساب المواطن 1444

بعد فتح التسجيل في حساب المواطن مجدداً بأمر ملكي كريم، وتعديلات إثبات الاستقلالية أصبح لابد من إجراء تحديث بيانات حساب المواطن وهي تشمل عدة بيانات سوف تقوم بتعديل الخانة التي جدت عليك، على سبيل المثال إن رٌزقت بمولود جديد أو دخل إضافي لك أو دخل التابعين المشمول بإجمالي دخل الأسرة..أو إرفاق مستندات مطلوبة مثل عقد إيجار منتهي الصلاحية أو أي وثائق أخرى، كل هذا يتم بخطوات سهلة كما هو موضح على النحو التالي:-

إقرأ أيضاً: طريقة إضافة تابع في حساب المواطن وشروط إضافة مولود جديد للاستفادة من الدعم.

1- عبر رابط بوابة حساب المواطن

2- بعد الدخول على حسابك الشخصي اختر على أيقونة (تفاصيل الطلب)، ومنها تظهر البيانات العامة كما هو موضح بالصورة.

3 – إدارة المرفقات وفي هذه الخانة يوجد الوثائق المراد رفعها من جديد والتي تؤثر على عدم الأهلية في شهر ما، وتشمل عقد إيجار منتهي او أي مستند سوف يكون أمامك سواء في هذه الخانة أو عند صدور نتائج الأهلية، حينها يمكنك التحديث من خلال تلك الخطوات الموضحة.

إقرا أيضاً: – بالخطوات/ طريقة استعادة كلمة مرور حساب المواطن ورقم الجوال

4 -الإفصاح عن الدخل في حالة إن زاد الراتب أو كرمك الله بدخل إضافي وذلك عبر هذه الخانة ومها حدد دخل المستفيد سواء موظف حكومي أو متقاعد أو خاص أو عسكري..إلخ.

ثم الضغط على إضافة الدخل وكتابته في الخانة المخصصة.

5 – يمكنك أيضاً تعديل دخل التابعين من أفراد الأسرة من خلال نفس الصفحة أسفل عبر أيقونة (إضافة دخل).

6 – عليك النقر على علامة التعهد ثم الضغط على حفظ بعد التأكد من كتابة كافة التعديلات وإرفاق الوثائق المطلوبة.

تجدر الإشارة أنه بنفس الخطوات تحديث أي معلومات تختارها من الأيقونات الموضحة أعلى سواء دخل إضافي، إضافة تابع..وغيرهم من المعلومات وإرفاق المستندات..دمتم سالمين.