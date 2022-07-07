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تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1443

محمد أحمد

لكل من يرغب في تحديث الضمان الاجتماعي 1443 برقم الهوية، خاصةً أنه من الأمور الهامة التي تساعد الأفراد في المملكة العربية السعودية في الحصول على دعم حكومي لتلبية احتياجاتهم، نوفر لكم الكيفية والخطوات الواجب اتباعها، حتى لا يتم وقف الحساب الخاص بالمستفيد مؤقتًا.

تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1443

تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يمكن لكل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية من تحديث بيانات الضمان الاجتماعي للاستمتاع بالخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للأفراد وللقيام بذلك، حتى لا يتم استبعاده من جميع الخدمات من صرف المعاشات الاجتماعية، كما أنه يتوجب على جميع المستفيدين الحصول على جميع خدمات الضمان الاجتماعي من خلال تحديث البيانات الخاصه به من قبل على النظام.

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تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1443

يجب على المستفيد التأكد من جميع البيانات الخاصة به والقيام بالتحديث بانتظام لتلقي الدعم المناسب من الحكومة التي توفر خدمات التحديث الإلكتروني للضمان الاجتماعي الجديد المعتمد من مجلس الوزراء السعودي، كما تقدم عددًا من الخدمات لجميع الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية لضمان تحسن مستوى الخدمة عامًا بعد عام.

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خطوات التحديث

الانتقال عبر شبكة الإنترنت والدخول إلى الموقع الرسمي إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  1. ستظهر لك صفحة الوزارة عند الضغط على الرابط التالي: https://sso.hrsd.gov.sa.
  2. عليك كتابة رقم الهوية أو الإقامة.
  3. تسجيل كلمة المرور في الخانة المخصصة لها.
  4. اضغط بعد ذلك على ايقونة الدخول أو Enter.
محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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