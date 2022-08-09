خطوات تحديث الضمان الاجتماعي المطور 1444هـ

يعد واحد من أهم وأشهر أنواع الدعم التي يتم تقديمها في المملكة، ولذلك يرغب الكثير من الأشخاص في بعمل تحديث للبيانات الخاصة بهم، وذلك حتى لا يتوقف الراتب الذي يحصل عليه بشكل شهري، ويتم تحديث البيانات كما أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكتب، والآن من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على خطوات التحديث بشكل تفصيلي.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي المطور

من الممكن أن تقوم بتحديث الضمان الإجتماعي من خلال القيام بإتباع الخطوات التالية و يتم ذلك برقم الهوية، وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يتم الحصول على الراتب بشكل شهري: