خطوات تحديث الضمان الاجتماعي المطور 1444هـ
يعد واحد من أهم وأشهر أنواع الدعم التي يتم تقديمها في المملكة، ولذلك يرغب الكثير من الأشخاص في بعمل تحديث للبيانات الخاصة بهم، وذلك حتى لا يتوقف الراتب الذي يحصل عليه بشكل شهري، ويتم تحديث البيانات كما أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكتب، والآن من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على خطوات التحديث بشكل تفصيلي.
خطوات تحديث الضمان الاجتماعي المطور
من الممكن أن تقوم بتحديث الضمان الإجتماعي من خلال القيام بإتباع الخطوات التالية و يتم ذلك برقم الهوية، وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يتم الحصول على الراتب بشكل شهري:
- أولا قم بالدخول الى موقع الضمان الاجتماعي من خلال الدخول على الرابط https://sso.hrsd.gov.sa
- بعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.
- ثم قم بالضغط على كلمة الدخول.
- من الممكن أيضا أن تقوم بالتحديث من خلال منصة النفاذ الوطني.
- بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بك وتأكد من قيامك بإدخالها بشكل صحيح.
- قم بإدخال رقم محدد يتم من خلاله التواصل مع المواطن، وبريد إلكتروني خاص بك.
- ثم قم بادخال رقم الحساب البنكي الخاص، ورقم الايبان الخاص بك.
- قم بإدخال باسم البنك التابع له الشخص، والحالة.
- ثم قم بعد ذلك الضغط على كلمة التالي.
- ثم قم بادخال قيمة الدخل وذلك إذا كان هناك دخل خاص لهذا المواطن فقط.
- ثم قم بعد ذلك الضغط على كلمة التالي.
- ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام.
- قم بإدخال كلمة المرور التي تم إرسالها على الجوال.
- قم بالإجابة على العملية الحسابية الموجودة.
- ثم الضغط على كلمة التأكيد.
- هكذا قد تم بالفعل التحديث بنجاح.