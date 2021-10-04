عاجل| تحديث هام على الحالة الصحية في توكلنا.. وإضافة 4 حالات جديدة 10 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان رسمي لها، تفاصيل التحديث الجديد الذي سيتم تطيقه على تفاصيل الحالة الصحية للتحصين والتطعيمات عبر بوابة تطبيق توكلنا التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، اعتبارًا من 10 أكتوبر 2021 المقبل، لافتة إلى التحديثات الجديدة مهمة للغاية وتشمل كل من استكمل إجراءات الحصول على التحصين باللقاحات المضادة لوباء كورونا المستجد المعتمدة في المملكة، بالإضافة إلى اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وينطبق الأمر أيضًا على المواطنين أو المقيمين ممن تلقوا جرعة واحدة، أو لمن لم تثبت إصابتهم.

تحديث الحالة الصحية عبر توكلنا

في البداية، يشمل تحديث الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا الآتي:

ممن تلقوا أي من اللقاحات الآتية: (فايزر – بيونتيك – أكسفورد – أسترازينيكا – موديرنا)، أن يكون الحالة لهم “محصّن” لمن حصل على جرعتين من تلك اللقاحات.

أما من حصل على جرعة واحدة من لقاح (جونسون – آند جونسون – جانسن)، فتبدأ الحالة لهم “محصّن” من اليوم الـ14 من تاريخ الجرعة.

والحصول على جرعتين من لقاحات معتمدة الصحة العالمية (سينوفارم – سينوفاك).

الحصول على جرعة إضافية من (فايزر – إسترازينيكا – موديرنا).

لن تشمل الحالة الصحية “محصّن” من حصل على جرعة واحدة وتعافى قبل أو بعد تاريخ الجرعة.

يهمك أيضًا:

أول تحرك من الشورى السعودي على طلب التأمينات برفع سن التقاعد إلى 65 عامًا

تطبيق “توكلنا” يصدر بيان جديد بشأن تحديد عدد الحضور في مناسبات الأفراح والعزاء

الملك سلمان يقر قواعد قانون التخصيص الجديد

بعد تمديدها.. استعلام صلاحية الإقامة برقم إقامة وافد عبر بوابة أبشر absher 1443

ووضع غير المحصّن ولم تثبت إصابته