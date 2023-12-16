تم الإعلان عن أسعار برامج عمرة شهر رمضان لعام 2024 من قبل مجموعة من شركات السياحة، حيث تتنوع الأسعار والبرامج لتلبية احتياجات المعتمرين خلال شهري رجب وشعبان ورمضان، مع توفير فترات رحلات تمتد لمدة تصل إلى 14 يومًا.

تحديث أسعار عمرة رمضان 2024 ارتفاعات ملحوظة وخطوات التسجيل في الحج السياحي

فيما يلي جدول بأسعار برنامج عمرة شهر رمضان 2024 للبرنامج الاقتصادي

– البرنامج الاقتصادي غرفة ثنائية: 75,000 جنيه.

– البرنامج الاقتصادي غرفة ثلاثية: 65,000 جنيه.

– البرنامج الاقتصادي غرفة رباعية: 56,000 جنيه.

وتستمر وزارة السياحة في استقبال طلبات التسجيل لأداء مناسك الحج السياحي لعام 2024 من خلال شركات السياحة حتى 4 يناير 2024.

إليك خطوات التسجيل في قرعة الحج السياحي 2024

1. رفع طلب الحج عبر موقع ترانس التابع لوزارة السياحة والآثار.

2. الدخول على موقع الغرفة لتحديد مستوى الحج وتسجيل الإيميل الخاص بالحاج.

3. دفع جديه الحجز.

4. الدخول على موقع الغرفة لتحديد مستوى الحج ورفع إيصال السداد بالرقم.

5. انتظار إرسال اليوزر والباسورد عبر البريد الإلكتروني.

6. الدخول على بوابة الحج المصرية لتفعيل اليوزر نيم والباسورد.

أما عن أسعار الحج لعام 2024، فقد شهد المستوى البري تحسين 5 نجوم زيادة بلغت 65,000 جنيه مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت لـ 195,000 جنيه، مقابل 130,000 جنيه في عام 2023، وفقًا لضوابط وزارة السياحة لموسم الحج الماضي.