تحديثات بوابة أبشر للعنوان الوطني وتجديد رخصة القيادة وتمديد التأشيرات

أصدرت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، عدد من التوضيحات الهامة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، بشأن التحديثات الجديدة المتعلقة بالحصول على بعض الخدمات، فضلاً عن بعض الضوابط الأساسية المنظمة للبعض الأخر من خلالها، مؤكدة أن الفترة المسموح بها لتمديد تأشيرة الخروج والعودة تصل إلى 180 يومًا، مع العلم أن تتيح الاستعلام عن صلاحيات الإقامة وتمديدها واستخراج كافة الأوراق المتعلقة بالجوازات، والاستعلام أيضًا عن مخالفات المرور وتجديدها ونقل ملكية المركبات وغيرها.

تجديد رخصة القيادة

وأوضحت أبشر أن تجديد رخصة القيادة يتطلب عمل فحص نظر من المراكز الطبية المعتمدة قبل البدء في تنفيذ الخدمة، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن تحديث العنوان الوطني متاح من خلال الدخول على حساب المستفيد في المنصة أو من خلال تسجيل الدخول عبر التطبيق على الهواتف الذكية، ثم اتباع الخطوات التالية:

الضغط على أيقونة تعديل معلومات المستخدم في أعلى الصفحة. ثم اختيار أيقونة تعديل العنوان. ثم إدخال معلومات العنوان الوطني للمستفيد.

معرفة تاريخ فحص المركبات

أما في حالة معرفة أو الاستعلام عن تاريخ فحص المركبات الدوري، فيتطلب ما يلي:

الدخول على حساب المستفيد بالمنصة.

اختيار أيقونات.

ثم خدماتي.

ثم الضغط على خدمات.

ثم إدرة المركبات.

ثم اختيار المركبة والاطلاع على التفاصيل.

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تغريدة أسبوعية حول أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات منصة أبشر ⁦https://t.co/Qs5n5PEPGe #تعرّف_على_أبشر Answers about #ABSHER services most asked questions ⁩on social media pic.twitter.com/wGWhsogBgn — أبشر (@Absher) January 16, 2022

ومن ناحية أخرى، قالت بوابة أبشر أن إضافة الأبناء في سجل الأسرة يتطلب رفع طلب بذلك من خلال الدخول لحساب المستفيد في واختيار أيقونات: (خدماتي، خدمات، الأحوال المدنية، التواصل واختيار خدمات السجل المدني)، ثم تسجيل البيانات أو الاستعلام عن ما تبحث عنه.