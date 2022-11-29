تحديات بثوث التيكتوك الجديدة تثير جدلا في السعودية

أثارت تحديات بثوث التيك توك الجديدة هذا الشهر استياء العديد من المواطنين في السعودية على منصة التيك توك وتويتر, حيث انتقلت من كونها وسيلة للتسلية والترفيه إلى أداة تهدد صحة المشاركين في هذه التحديات.

التيكتوك هو منصة وسائط اجتماعية تتيح مشاركة فيديوهات ومقاطع مرئية قصيرة مثل الغناء والكوميديا والتعليم, إلا أنه وبعد تحديثات الشركة تم إضافة خاصية البث المباشر حيث يمكن للمشاركين الظهور بشكل مباشر والتواصل مع الجمهور وأيضا يمكنهم بدأ تحديات فيما بينهم من خلال ” قست ” والرابح من بينهم يقوم بإصدار أحكام على خصمه وعليه تنفيذها.

وعلى حسب المتابعين فقد كانت التحديات في بداياتها ممتعة إلا أنها تحولت مؤخرا إلى أحكام مرعبة تهدد بشكل مباشر وغير مباشر صحة المشارك في التحدي على سبيل المثال : أكل بيض نيء , فلفل حار أو شرب شطة , أكل دجاج نيء , وضع المعجون على الوجه لمدة طويلة , ومؤخرا حكم وضع معجون الأسنان على العينين.

ويظهر في الصورة تيكتوكر سعودي وهو يطلب من أحد المشاركات (قاصر) الاختيار بين وضع المعجون على عينيها بشكل جيد أو دعمه بأسد.

واعتبر بعض المغردين أن المشاركين في هذه التحديات يسعون وراء المال والدعم المادي والشهرة بغض النظر عن العواقب الصحية والنفسية كونهم يتلقون مبلغا ماليا عن كل دعم يصلهم خلال البث, وطالب البعض وقف البثوث أو حظر برنامج التيكتوك في المملكة العربية السعودية.

وقد أثار برنامج التيكتوك منذ ظهوره الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض له.