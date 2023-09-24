تحت شعار “وطن بلا مخالف” المديرية العامة للجوازات السعودية تُصدر (17676) قرار إداري بحق المخالفين خلال شهر صفر

تعمل المديرية العامة للجوازات جاهدةً على تطبيق وفرض قوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الحكومة لضمان سلامة البلاد وتعزيز الأمن والاستقرار، وفي إطار ذلك أصدرت المديرية العامة للجوازات عددًا كبيرًا من القرارات الإدارية ضد المخالفين خلال الشهر الماضي.

جواز سفر سعودي على خلفية خشبية باللون الرمادي الداكن - مصدر الصورة: كانفا

خلال شهر.. (17676) قرار ضد المخالفين

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عبر صفحتها الرسمية على منصة تويتر أن المديرية بمختلف إداراتها بجميع المناطق بالمملكة قد أصدرت (17676) قرار إداري بحق المخالفين خلال شهر صفر الماضي للعام الهجري الجاري 1445، وأشارت إلى أن العقوبات تنوعت بين الغرامة المالية والسجن، وبعضها وصل إلى اتخاذ إجراء بترحيل الشخص المخالف.

المديرية العامة للجوازات تصدر (17676) قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

⁧#وطن_بلا_مخالفhttps://t.co/6NtwTqU2KH pic.twitter.com/VbgieygRrg — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) September 24, 2023

كيفية التبليغ عن المخالفين

دعت المديرية العامة للجوازات كافة المواطنين للتعاون معهم من أجل وطن بلا مخالف، وقد وفرت رقم للاتصال والإبلاغ الفوري عن أي حالات مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل أو أمن الحدود، وذلك عبر الاتصال على الأرقام التالية:

(911): مخصص بكافة مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية.

(999): لباقي المناطق بالمملكة العربية السعودية.

هذا وقد نوهت المديرية العامة للجوازات على جميع المواطنين والمقيمين وقف التعامل مع أي مخالف، وعدم تقديم أي مساعدة لهم سواء بتوفير فرص عمل أو سكن أو غيرها من المساعدات في محاولة للسيطرة عليهم والتخلص من كافة المخالفين بالمملكة العربية السعودية.