أخبار السعودية

تحت شعار “وطن بلا مخالف” المديرية العامة للجوازات السعودية تُصدر (17676) قرار إداري بحق المخالفين خلال شهر صفر

نــورا حـسـن

تعمل المديرية العامة للجوازات جاهدةً على تطبيق وفرض قوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الحكومة لضمان سلامة البلاد وتعزيز الأمن والاستقرار، وفي إطار ذلك أصدرت المديرية العامة للجوازات عددًا كبيرًا من القرارات الإدارية ضد المخالفين خلال الشهر الماضي.

جواز سفر سعودي على خلفية خشبية باللون الرمادي الداكن - مصدر الصورة: كانفا

جواز سفر سعودي على خلفية خشبية باللون الرمادي الداكن - مصدر الصورة: كانفا

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خلال شهر.. (17676) قرار ضد المخالفين

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عبر صفحتها الرسمية على منصة تويتر أن المديرية بمختلف إداراتها بجميع المناطق بالمملكة قد أصدرت (17676) قرار إداري بحق المخالفين خلال شهر صفر الماضي للعام الهجري الجاري 1445، وأشارت إلى أن العقوبات تنوعت بين الغرامة المالية والسجن، وبعضها وصل إلى اتخاذ إجراء بترحيل الشخص المخالف.

كيفية التبليغ عن المخالفين

دعت المديرية العامة للجوازات كافة المواطنين للتعاون معهم من أجل وطن بلا مخالف، وقد وفرت رقم للاتصال والإبلاغ الفوري عن أي حالات مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل أو أمن الحدود، وذلك عبر الاتصال على الأرقام التالية:

  • (911): مخصص بكافة مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية.
  • (999): لباقي المناطق بالمملكة العربية السعودية.

هذا وقد نوهت المديرية العامة للجوازات على جميع المواطنين والمقيمين وقف التعامل مع أي مخالف، وعدم تقديم أي مساعدة لهم سواء بتوفير فرص عمل أو سكن أو غيرها من المساعدات في محاولة للسيطرة عليهم والتخلص من كافة المخالفين بالمملكة العربية السعودية.

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نــورا حـسـن

حاصلةٌ على درجةِ الليسانس في علمِ الاجتماعِ من كليةِ الآدابِ بجامعةِ القاهرةِ، هوايتي الرسمُ وأمتلكُ شغفًا كبيرًا للقراءةِ والكتابةِ، قلبي ينبضُ بحبٍ للمغامرةِ والاستكشافِ، أستخدمُ قلمي وفرشتي لخلقِ عالمٍ ساحرٍ من الخيالِ خارجَ إطارِ الواقعِ الملموسِ.

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