تحت شعار “نأتي إليك” .. مواعيد تواجد الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في 15 موقعًا بالمملكة

تعمل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية على تقديم خدماتها للرجال والنساء في (15) موقعا حول المملكة، وذلك في إطار مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

الوحدات المتنقلة للاحوال المدنية _مصدر الصورة: صحيفة سبق

وإنطلقت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، لتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكه، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

ومن المقرر أن تقدم الوحدة المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها يوم الاثنين للنساء في المتوسطة الثالثة عشر للبنات بمحافظة حفر الباطن، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في كلية حمد المانع للعلوم التطبيقية بمدينة الدمام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مدرسة تميم الداري المتوسطة والثانوية في مركز السفانية لمدة يوم لكل موقع.

كما تتواجد الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير اليوم لتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز خميس مطير, وفي مدارس الذكر بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهما.

ومن المتوقع أن تشهد القصيم تقديم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مركز مشاش جرود التابع لمحافظة البكيرية، وللنساء في الثانوية الأولى للبنات بمحافظة عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

كما تقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مركز التنمية الاجتماعية بمدينة حائل, ويوم الاثنين في الثانوية الثامنة للبنات لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة الحدود الشمالية تتواجد الخدمة اليوم للنساء في الثانوية الثالثة بمحافظة طريف لمدة يوم, فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مركز لينه لمدة ثلاثة أيام.

وفي نفس السياق تقدم الوحدة المتنقلة بمنطقة نجران خدماتها يوم الأربعاء للنساء في الثانوية الحادية عشرة للبنات بمدينة نجران لمدة يومين.

تجدر الإشارة إلى أن الوحدات المتنقلة توفر للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

يذكر أن الخدمات المتنقلة واحدة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.