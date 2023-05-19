تحت شعار “لا تروح بعيد.. روح السعودية”.. الهيئة السعودية للسياحة تعلن عن إطلاق حملة صيف السعودية 2023

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة حملتها الجديدة لصيف السعودية تحت شعار “لا تروح بعيد.. روح السعودية”، وتهدف الحملة إلى تقديم عدد كبير من المنتجات والعروض السياحية المتميزة، والتي من خلالها سيتم إظهار مدى تنوع الوجهات السياحية الصيفية في المملكة (الجبلية والبحرية)، وتحتوي على العديد من الفعاليات الهادفة إلى جذب مزيد من الأسواق العالمية تحت شعار (Rethink Summer.. Visit Saudi)، ومن أجل ذلك عقدت الهيئة السعودية لقاء موسعا مع كافة شركاء منظومة السياحة السعودية من القطاعين العام والخاص، لتوحيد الرؤى ووضع اللمسة الأخيرة على جاهزية العروض المقدمة من المنتجات والوجهات الرائعة في المملكة.

جاء ذلك في أثناء بيان صحفي، أصدرته الهيئة السعودية للسياحة اليوم الخميس، وتم نشره على الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الأسرع نموا في العالم

وفي ذات السياق، صرح وزير السياحة السعودية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد بن عقيل الخطيب قائلاً: “إن السعودية أصبحت الوجهة السياحية الأسرع نموا في العالم، وقد أثبتت قدرتها على أن تكون مقصدا للسياح على مدار العام، من الداخل والخارج، واليوم نطلق الحملة الترويجية لصيف السعودية”.

وتابع الخطيب “إن الحملة تأتي في سياق الجهود التي تبذلها منظومة السياحة في السعودية لإبراز الميزة التنافسية للصيف في المملكة، وذلك نظراً لما تمتلكه المملكة من وجهات جبلية بأجواء باردة، وشواطئ ممتدة بأنشطة متنوعة على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي”.

#الهيئة_السعودية_للسياحة تعلن عن إطلاق حملة صيف السعودية تحت شعار "#لاتروح_بعيد.. روح السعودية". pic.twitter.com/V98Nyv2M1M — الهيئة السعودية للسياحة (@SaudiTourism) May 18, 2023

وفي ختام بيانها الصحفي، أشارت الهيئة السعودية للسياحة إلى القنوات التي يمكن من خلالها معرفة المزيد من المعلومات عن الفعاليات والوجهات والمنتجات والعروض، مثل الموقع الإلكتروني لمنصة “روح السعودية”، أو الاتصال على مركز العناية بالسياح على رقم 930، أو من خلال التواصل على حساب تويتر، والذي يستقبل الاستفسارات بـ8 لغات على مدار الساعة.