تحت شعار “تراها” وزير السياحة السعودي يشهد انطلاق موسم صيف السعودية في 7 وجهات سياحية

أعلنت وزارة السياحة السعودية، وهيئة الإذاعة والتليفزيون، عن انطلاق موسم صيف السعودية لعام 2024 في 7 وجهات سياحية في المملكة العربية السعودية، وذلك تحت شعار “تراها” حيث يضم البرنامج عدد كبير من المنتجعات السياحية، وعدد من الفعاليات الكبرى والحفلات الغنائية والترفيهية في عدد من أماكن الترفيه المختلفة بالمملكة، جاء ذلك خلال البيان الذي نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

موسم صيف السعودية 2024

فعاليات موسم صيف السعودية 2024

يضم برنامج موسم صيف السعودية نحو سبع وجهات ترفيهية في كل من منطقة عسير، ومنطقة الباحة، ومنطقة الطائف، ومنطقة البحر الأحمر، ومنطقة جدة، ومنطقة العلا التاريخية، ومنطقة الرياض، كما سيشهد البرنامج تواجد 550 منتجاً سياحياً، و150 عرضاً خاصاً لمختلف الفئات، كما سيشهد موسم صيف السعودية عودة موسم جدة، وانطلاق موسم عسير، وتنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، وبطولة الملاكمة العالمية في الرياض وجدة.

أبرز المنجزات في موسم صيف السعودية

من الجدير بالذكر أن السياحة والترفيه أصبحوا من أهم الأهداف التي تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق أكبر دخل قومي من خلالهم، لذا أصبح هناك الكثير من الاهتمامات الحكومية بهذه القطاعات، كما أن الرياضة بالمملكة تحظى برعاية الحكومة والملوك وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث وصل عدد السياح من خارج المملكة إلى 27 مليون سائح، أنفقوا أكثر من 141 مليار ريال خلال الأعوام الماضية، لذا تسعى المملكة إلى تعزيز هذا القطاع.