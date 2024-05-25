تحت شعار «تراها» إطلاق برنامج صيف السعودية 2024؛ ومعلومات حول افتتاح فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران
أطلق وزير السياحة السعودي أحمد عقيل الخطيب برنامج صيف السعودية لعام 2024 تحت شعار «تراها» ويستمر لمدة أربعة أشهر حتى نهاية شهر سبتمبر، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر يفتتح فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران لعام ألفين وأربعة وعشرين، ويقام المؤتمر لمدة ثلاثة أيام.
ماذا عن برنامج صيف السعودية 2024 الذي أطلقه وزير السياحة السعودي؟
يضم برنامج صيف السعودية 2024 الآتي:
- سبع وجهات سياحية متنوعة وهي عسير، الباحة، الطائف، ووجهة جديدة هي البحر الأحمر بجانب جدة، والرياض، والعلا.
#نشرة_الرابعة | وزير السياحة السعودي يطلق برنامج صيف السعودية 2024 تحت شعار "تراها".. أكثر من 550 منتجا سياحيا طوال خمسة أشهر
@SaudiTourism@AHAlosaimi pic.twitter.com/iGVzpoNFAN
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 21, 2024
- أكثر من خمسمائة وخمسين منتج سياحي، ومئة وخمسين عرض خاص لمختلف الفئات من العائلات والأطفال ومحبي المغامرة والباحثين عن السياحة الفاخرة والاستجمام، وكذلك المهتمين بالثقافة والتاريخ.
تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي» ما الهدف من افتتاح مؤتمر مستقبل الطيران؟
قام وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر بالآتي:
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افتتاح مؤتمر مستقبل الطيران بمشاركة خمسة آلاف من خبراء صناعة الطيران العالمي تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي» ويستعرض المؤتمر فرصا استثمارية بقيمة تتجاوز مئة مليار دولار، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور أكثر من ثلاثين وزير، وسبعة وسبعين شخصا من قادة الطيران المدني، ورؤساء شركات النقل في العالم، وخمسة من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من مائة وعشرين دولة.
الصفقة الأكبر في تاريخ الطيران السعودي على الإطلاق، أعلنت عنها #مجموعة_السعودية بالشراكة مع ايرباص خلال #مؤتمر_مستقبل_الطيران في نسخته الثالثة لعام 2024 pic.twitter.com/0Io2IQDH09
— مشاريع السعودية (@SaudiProject) May 21, 2024
- ويشهد المؤتمر الذي يقام تحت شعار تعزيز مستوى الربط العالمي على مدار ثلاثة أيام برنامجا مكثفا من الفعاليات، حيث يناقش خبراء صناعة الطيران الحلول المطروحة لمعالجة التحديات ذات الأولوية في قطاع الطيران العالمي.
- إضافة لاستيراد الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران في المملكة، والتي تبلغ قيمتها مائة مليار دولار، وأيضا توفير فرص غير مسبوقة في قطاع الطيران بالمملكة بهدف تعزيز تطوير الطيران العالمي.
- كما يشهد المؤتمر توقيع أكثر من سبعين اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ اثني عشر مليار دولار، مع إعلان عدد من الاتفاقيات لكبرى الشركات العالمية على مدار أيام المؤتمر.
- المؤتمر في نسخته الثالثة وما يتضمنه من فعاليات، اتفاقيات وصفقات يجسد التزام المملكة بدعم صناعة الطيران العالمي وتعزيز الجهود لمواجهة التحديات الجديدة في قطاع الطيران وتوسيع فرص الأعمال والقدرات البشرية لدعم مستقبل قطاع الطيران.