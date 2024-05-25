تحت شعار «تراها» إطلاق برنامج صيف السعودية 2024؛ ومعلومات حول افتتاح فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران

افتتاح مؤتمر مستقبل الطيران بمشاركة خمسة آلاف من خبراء صناعة الطيران العالمي تحت شعار «تعزيز مستوى الربط العالمي» ويستعرض المؤتمر فرصا استثمارية بقيمة تتجاوز مئة مليار دولار، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور أكثر من ثلاثين وزير، وسبعة وسبعين شخصا من قادة الطيران المدني، ورؤساء شركات النقل في العالم، وخمسة من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من مائة وعشرين دولة.