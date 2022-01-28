تحت الصفر بهذه المناطق .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بالسعودية

الانخفاض في درجات الحرارة والطقس البارد هو أهم ما يميز منطقة الشرق الأول هذه الأيام، فمنذ تعرض تركيا وبلاد الشام للعاصفة الباردة التي أطلق عليها “هبة” والتي تأثرت بها المملكة العربية السعودية والعراق ومصر، ودرجات الحرارة تشهد انخفاض شديد على معظم المناطق، وتصل إلى ما دون الصفر على بعضها.

حالة الطقس المتوقعة اليوم بالمملكة

تشير تقارير توقعات حالة الطقس الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، إلى أنه بمشيئة الله من المتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشرقية بالإضافة إلى وسط المملكة، وتتأثر المناطق الجنوبية بشكل أقل وتدريجي.

أما بخصوص الرياح السطحية فسوف تستمر على منطقتي الشرقية والرياض وكذلك على منطقة نجران، والتي سوف تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية، خلال ساعات الليل والصباح الباكر من المتوقع أن يتكون الضباب على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة (الطائف)، وكذلك الحدود الشمالية والجوف.

أما تساقط الثلوج، فمن المتوقع أن تشهده مناطق الحدود الشمالية (طريف)، والجوف (القريات)، كما أنه من المتوقع تكون الصقيع على منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان).

حالة البحر والملاحة المتوقعة اليوم

البحر الأحمر : أرتفاع الأمواج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف، ويمكن أن يصل إلى ثلاثة أمطار.

الخليج العربي : يتراوح أرتفاع الموج من متر إلى مترين وقد بصل إلى مترين ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تشهد مدينة طريف أقل درجة حرارة متوقعة حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى -2 درجة. وتسجل عدة مدن من بينها مكة المكرمة ونجران أعلى درجات الحرارة حيث تسجل العظمى بها 27 درجة.

وفيما يلي عرض لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمملكة العربية السعودية.