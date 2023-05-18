تحت إشراف ولي العهد.. المملكة العربية السعودية تبدأ في عملية فصل التوأم السيامي “حسانة وحسينة”

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، فقد بدأ اليوم الفريق الطبي العالمي والجراحي في عملية فصل التوأم السيامي النيجيري أبناء “عمر رايانو”، وتتم العلمية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور “عبد الله بن عبد العزيز الربيعة”.

تفاصيل العملية

أوضح الدكتور “عبد الله الربيعة” أن العملية الجراحية من المتوقع أن تجرى على ثماني مراحل وقد تستغرق نحو 14 ساعة.

تجرى العملية بمشاركة 35 من الاستشاريين والأخصائيين بالإضافة إلى الممرضين، والكوادر الفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال والمسالك البولية للأطفال، وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها من التخصصات.

ويتم إجراء العملية في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

مباشر من #العربية | شاهد عملية فصل التوأم السيامي النيجير " حسانة و حسينة " داخل مستشفى الملك عبدالله التخصصي بوزارة الحرس الوطني في الرياض https://t.co/E2EKPeT3Tv — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 18, 2023

التوأم السيامي النيجيري

ولد التوأم الملتصق في مدينة كادونا بنيجيريا بتاريخ 2022/1/12م، ويشترك التوأم في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.

وأشار الدكتور “عبد الله الربيعة” أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أشرف على 130 حالة من 23 دولة خلال 33 عاما، وقام بفصل 55 حالة وتعد هذه الحالة رقم 56 التي يستقبلها البرنامج.

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وفي ختام تصريحاته أشاد الدكتور “عبد الله الربيعي” بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وذلك لتشجيعه للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والذي كان سببا في ريادة المملكة في هذا البرنامج بشكل خاص، والقطاع الصحي بشكل عام.