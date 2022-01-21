تحالف دعم الشرعية يعلن بدء ضربات جوية دقيقة نحو ميناء الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية مساء أمس الخميس عن بدء ضربات جوية عميقة لتدمير قدرات الحوثي في ميناء الحديدة، وأكد أن الحديدة يعتبر شريانا للتهريب لكافة أنواع الأسلحة الإيرانية، كما أنه يشكل مصدراً للتهديد لكافة أنواع الملاحة البحرية، مشيراً إلى استغلال الميليشيات لاتفاق ستوكهولم كمظلة للحماية ، وتهديد حرية الملاحة عبر الميناء في البحر الأحمر.

دمرنا منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية

وأعلن منذ قليل المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد تركي المالكي، بأن قوات التحالف نجحت في غاراتها الجوية من تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية كانت تستخدمها ميليشيا الحوثيين في محافظة البيضة اليمنية.

وأشار التحالف إلى نجاحه في استهداف أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة التي تدير عملياتها في اليمن.

نطلب من المدنيين الابتعاد

وفي تصريحات له قال المالكي: ” نطلب من المدنيين في صنعاء الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الحوثيين، وعلى المدنيين إخلاء أي موقع تحت سيطرة الميليشيات لأغراض عسكرية.

ما هو اتفاق ستوكهولم؟

اتفاق ستوكهولم، هو اتفاق تم إبرامه في شهر ديسمبر عام 2018، بغرض إحداث هدنة في محافظة الحديدة اليمنية، وذلك في إطار جهود دولية لحل الأزمة اليمنية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في ستوكهولم بالسويد.

وكان الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على الوقف الكامل لإطلاق النار ، والانسحاب العسكري الكامل من الحديدة، لتبقى ممراً آمنا لدخول المساعدات الإنسانية.