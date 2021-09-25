تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير صاروخ حوثي نحو نجران السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم نجاح الدفاعات الجوية السعودية في التصدي لصاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي من الأراضي اليمنية وتدميره، وأعلن التحالف في بيان رسمي أن المحاولات الحوثية في استهداف المدنيين اصبحت محاولات عدائية عبثية ومتعمدة وليست كما يعلن الحوثي أنها تأتي عن طريق الخطأ.

التحالف العربي يندد باستهداف المدنيين

وأعلن التحالف العربي استياؤه وتنديده باستمرار هذا التصعيد العدائي من قبل الحوثيين باتجاه المدنيين والشعب السعودي، وخاصة في جنوب المملكة، علاوة على أنه أصبح واضح وجلي التعمد في استهداف المدنيين دون غيرهم.

علاوة على ذلك فإن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق أن الدفاعات السعودية نجحت في اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين ومفخختين كانت ميليشيات الحوثي قد أطلقتهما باتجاه السعودية بغرض استهداف المدنيين أيضا.

كما تحاول ميليشيات الحوثي باستمرار شن هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة محاولة تدمير القوات السعودية واليمنية داخل اليمن وعلى حدود المملكة.

ما هو التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن؟

هو تحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية منذ عام 2015، ويتكون من دول عربية وإسلامية بهدف دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في استعادة العاصمة صنعاء، ومناطق أخرى واسعة في اليمن سيطرت عليها ميليشيا الحوثي هناك.

وأعلن التحالف استمراره في التصدي الحاسم لأي هجمات أخرى على الجنوب السعودي وعدم التهاون في ذلك أبدا.