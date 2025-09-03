تحالف إماراتي ياباني يضخ 4 مليارات دولار لتمويل محطات كهرباء بالسعودية

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، بالتعاون مع شركة “جيرا” اليابانية و”البواني المالية” السعودية، عن تدبير تمويل ضخم بقيمة 4 مليارات دولار لإنشاء محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء في السعودية، تحملان اسم “رماح 2” و”النعيرية 2″، في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز أمن الطاقة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

استثمار استراتيجي لتعزيز الطاقة

يُعد المشروع من أضخم استثمارات البنية التحتية للطاقة الكهربائية في المنطقة، حيث ستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطتين 3.6 غيغاواط باستخدام أحدث تقنيات التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة (CCGT)، بما يضمن كفاءة عالية في الإنتاج وتقليل الانبعاثات الضارة.

هيكل ملكية متوازن وشراكة طويلة الأمد

تم توزيع ملكية المشروع على نحو يعكس شراكة متوازنة بين الأطراف الثلاثة:

49 % لشركة “طاقة” الإماراتية.

31 % لشركة “جيرا” اليابانية.

20 % لشركة “البواني” السعودية.

كما وقّعت الشراكات اتفاقيات شراء طاقة تمتد لـ 25 عامًا مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، بما يوفر استقرارًا استثماريًا طويل الأجل.

تمويل متنوع يعكس الثقة الدولية

جاء إغلاق التمويل عبر تحالف مصرفي ضخم شمل بنوكًا سعودية وإماراتية وصينية، من أبرزها، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي الأول، البنك الوطني السعودي، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك الصين، إلى جانب المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية “ابيكورب”، ويعكس هذا التنوع في التمويل ثقة المؤسسات المالية العالمية في سوق الطاقة السعودية.

شراكة مع “سيمنز إنرجي”

اما عن الناحية التقنية، تم اختيار شركة “سيمنز إنرجي” الألمانية لتكون المورد الرئيسي للمعدات التكنولوجية، مع توقيع عقود طويلة الأجل للتشغيل والصيانة، وإنشاء شركات متخصصة لإدارة المحطتين بنفس نسب الملكية.

استدامة وطاقة نظيفة

صُممتا المحطتان لتكونا قابلتين لدمج تقنيات التقاط الكربون مستقبلًا، بما يواكب التزامات المملكة بخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060، في إطار مبادرة “السعودية الخضراء”.

قراءة تحليلية

يأتي هذا المشروع الطموح في وقت يتزايد فيه الطلب المحلي على الكهرباء، ويعكس سعي المملكة لتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط، مع تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، كما يبرز الدور المتنامي للشركات الإماراتية واليابانية في دعم البنية التحتية السعودية.

مكاسب اقتصادية واستراتيجية

يمثل هذا الاستثمار نقلة نوعية تدعم تعزيز أمن الطاقة في السعودية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم التحول نحو الطاقة المستدامة.