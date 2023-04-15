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تجهيز 3362 مصلى وجامعًا في منطقة الرياض لصلاة عيد الفطر المبارك

محمد صفوت

جهّز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض 3362 مصلى وجامعاً تمهيداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1444 هـ، في مختلف مدن ومحافظات وقرى المنطقة، وقد شملت التجهيزات تهيئة 1654 مصلى وجامعاً في مدينة الرياض، و60 مصلى وجامعاً في الدرعية، و113 مصلى وجامعاً في الأفلاج، و34 مصلى وجامعاً في حوطة بني تميم.

أماكن صلاة عيد الفطر في الرياض

كما شملت التجهيزات 27 مصلى وجامعاً في شقراء، و33 مصلى وجامعاً في ثادق، و28 مصلى وجامعاً في رماح، و121 مصلى وجامعاً في وادي الدواسر، و30 مصلى وجامعاً في ضرماء، و465 مصلى وجامعاً في الدوادمي، و78 مصلى وجامعاً في الرين، و9 مصليات وجوامع في الغاط، و172 مصلى وجامعاً في القويعية، و135 مصلى وجامعاً في عفيف.

تجهيز 3362 مصلى وجامعًا في منطقة الرياض

تضمنت التجهيزات أيضًا تهيئة 53 مصلى وجامعًا في مدينة الزلفي، و65 مصلى وجامعًا في المزاحمية، و18 جامعًا في حريملاء، و11 مصلى وجامعًا في الحريق، و127 مصلى وجامعًا في الخرج، و18 مصلى وجامعًا في السليل، و53 مصلى وجامعًا في الدلم، و42 مصلى وجامعًا في المجمعة، و16 مصلى وجامعًا في مرات.

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محمد صفوت

محمد صفوت، 25 سنة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بأسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية

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