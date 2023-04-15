تجهيز 3362 مصلى وجامعًا في منطقة الرياض لصلاة عيد الفطر المبارك

جهّز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض 3362 مصلى وجامعاً تمهيداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1444 هـ، في مختلف مدن ومحافظات وقرى المنطقة، وقد شملت التجهيزات تهيئة 1654 مصلى وجامعاً في مدينة الرياض، و60 مصلى وجامعاً في الدرعية، و113 مصلى وجامعاً في الأفلاج، و34 مصلى وجامعاً في حوطة بني تميم.

كما شملت التجهيزات 27 مصلى وجامعاً في شقراء، و33 مصلى وجامعاً في ثادق، و28 مصلى وجامعاً في رماح، و121 مصلى وجامعاً في وادي الدواسر، و30 مصلى وجامعاً في ضرماء، و465 مصلى وجامعاً في الدوادمي، و78 مصلى وجامعاً في الرين، و9 مصليات وجوامع في الغاط، و172 مصلى وجامعاً في القويعية، و135 مصلى وجامعاً في عفيف.