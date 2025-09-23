أخبار السعودية

تجهيزات مكثفة من تعليم المدينة المنورة للإحتفال باليوم الوطني

آياتي خيري

أتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ95، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والفعاليات في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية؛ من أجل تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم للملك والوطن لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، وبمشاركة أولياء الأمور والمجتمع المحلي، في أجواء تعكس معاني الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته ورؤيته الطموحة.

تعليم المدينة المنورة

وجاءت هذه الفعاليات في إطار دليل الخطط الدراسية، متضمنة خطة الأنشطة الطلابية لكل مرحلة تعليمية، وتتضمن برامج وأنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية وجداريات فنية، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز القيم والممارسات الإيجابية لدى أبناء وبنات الوطن.

