أخبار السعودية

تجهيزات قوية من أمانة جازان لممارسة هذه الرياضة

آياتي خيري

حرصت إدارة أمانة منطقة جازان  على تجهيز 145 ممرًا وممشى رياضيًا حديثًا؛ لدعم وتعزيز ممارسة رياضة المشي في بيئة آمنة وصحية، ضمن جهودها المستمرة؛ لتحسين جودة الحياة، وتعزيز البنية التحتية الرياضية.

تطوير بنيةٍ تحتيةٍ

وقال بيان صادر عن الأمانة أن هذه المشاريع الإستراتيجية تهدف إلى تطوير بنيةٍ تحتيةٍ متكاملةٍ تتضمن مجموعة متنوعة من المرافق الرياضية والترفيهية، مما يظهر التزامها الراسخ بتحسين مستوى الحياة في المنطقة، وتوفير بيئات اجتماعية وصحية تتناسب مع جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويعززُ النشاط البدني ويسهم في التنمية المستدامة.

تجهيز الممرات والمماشي

وأوضحت الأمانة أنه تم تجهيز الممرات والمماشي بإضاءة كافية ومرافق داعمة، مثل: مناطق مريحة للجلوس، ومواقف للسيارات، وعناصر جمالية، ومساحات خضراء، مما يُحسن تجربة المستخدمين، ويشجع على تبني أسلوب حياة صحي، ويُسهم في تقليل الأمراض المزمنة؛ مما يعكس التوجه نحو مجتمع أكثر نشاطًا وصحة.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


