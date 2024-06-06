تجربة سعودية ناجحة: تقنية الطلاء الأبيض لتبريد الأسطح الإسفلتية للحجاج

أنهت الهيئة العامة للطرق السعودية يوم الأربعاء من مشروع طلاء الأسطح الإسفلتية في المنطقة المحيطة بمسجد نمرة، وذلك بهدف خفض درجات الحرارة وتبريد المناخ للحجاج.

أثناء الطلاء



وتعتمد هذه التقنية الحديثة على طلاء الأسطح باللون الأبيض لزيادة مستوى التبريد، حيث يسهم هذا الطلاء في خفض درجة حرارة السطح بنحو 20 درجة مئوية، وذلك باستخدام مواد محلية الصنع قادرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.



وقد أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق عبدالعزيز العتيبي، بأن تطبيق هذه التقنية يأتي بالشراكة مع عدة جهات مشاركة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتهدف هذه الجهود إلى تخفيف درجات الحرارة، حيث نجحت التجربة العام الماضي في خفض درجات الحرارة من 12 إلى 15 درجة مئوية في مناطق محددة على طرق المشاة المؤدية لرمي الجمرات بالمشاعر المقدسة.

وأضاف عبدالعزيز العتيبي بأن هذا العام شهد توسيع نطاق التجربة لتشمل المنطقة المحيطة بمسجد نمرة بمساحة تقارب 25 ألف متر مربع.



وقد أوضح عبدالعزيز العتيبي بأن آلية تبريد الطرق تتم علميًا عبر عكس أشعة الشمس، مما يقلل درجات الحرارة خلال النهار والليل، ويسعى المنتج المستخدم إلى خلق بيئات أكثر راحة وصحة للحجاج، مع تحسين جودة الحياة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للطرق في السعودية بأن هذه المبادرة تأتي بالشراكة مع عدد من الجهات المشاركة، بهدف خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج وتخفيف درجات الحرارة.



وفي العام الماضي فقد تم تطبيق هذه التقنية في مناطق محددة على طرق المشاة المؤدية إلى رمي الجمرات في المشاعر المقدسة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.

وقد نجحت التجربة في خفض درجات الحرارة من 12 إلى 15 درجة مئوية.

هذا العام فقد تم توسيع نطاق التجربة لتشمل المنطقة المحيطة بمسجد نمرة بمساحة تبلغ حوالي 25 ألف متر مربع.